COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus continue son cours à travers le monde et a déjà laissé un total de 65925374 infections et 1 519 050 décès. Pendant un moment, L’Espagne s’est positionnée comme l’un des pays les plus touchés de la planète, mais ces dernières semaines, des régions comme La France, le Royaume-Uni et l’Italie l’ont avancé dans le classement des pays les plus touchés par le COVID-19.

La perte de positions dans le tableau des pays les plus touchés peut avoir été l’une des raisons pour lesquelles notre pays n’est plus dans le zone de risque extrême pour le coronavirus. Avec un total de 1 684 647 infections et 46 252 décès, L’Espagne est le huitième pays au monde le plus touché par la pandémie.

Actions de réponse précoce

le ministère de la Santé, avec lui Conseil interterritorial, a approuvé le 22 octobre un plan de ‘Actions de réponse coordonnées pour contrôler la transmission du COVID-19’, dans lequel ils ont été collectés différents niveaux d’alerte à appliquer dans chaque territoire espagnol selon la situation épidémiologique. Dans ce plan, ils ont établi quatre types de niveaux de risque: extrême, élevé, moyen et faible.

Selon ce plan, si l’incidence cumulée est supérieure à 25 et jusqu’à 50 cas pour 100000 habitants, la situation de risque épidémiologique serait considérée comme faible. Le risque deviendrait moyenne lorsque l’incidence cumulée était supérieure à 50 mais inférieure à 150. Lorsque cette incidence dépasse 150 pour 100 000 habitants, jusqu’à 250 cas d’incidence cumulée seraient considérés comme à haut risque. La limite de risque serait lorsque le 250 cas pour 100000 habitants sont atteints. Dans ce cas, la situation serait classée comme un risque très élevé, c’est-à-dire extrême.

240 cas pour 100 000 habitants

Jeudi, le pays a enregistré une incidence de 240 pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, ce qui signifie que l’Espagne est en dessous du niveau de risque extrême, bien qu’elle soit toujours risque élevé. N’oubliez pas que ce jour-là, le pays a enregistré 10 127 positifs et 254 décès sur tout le territoire espagnol.

Cette semaine, l’indicateur de risque extrême est passé pour la première fois de 250 cas depuis le dépassement de ce seuil le 14 septembre. Mais nous nous en souvenons Les niveaux d’alerte sont conçus pour mesurer le risque dans chaque population espagnole, leur application dans tout le pays sert donc à vérifier la moyenne et la tendance.

En dépit d’être sorti d’un risque extrême, cette tendance pourrait changer en quelques heures. Pour lui, les autorités recommandent d’éviter les foules pendant ce pont et les prochaines vacances de Noël pour essayer de réduire encore cette incidence accumulée et de baisser progressivement les niveaux d’alerte dans le pays.