COVID-19 :

Les mois que nous avons vécu avec la pandémie de COVID-19 ont permis aux experts de savoir de nombreux détails sur le virus. Depuis comment se propage-t-il, des mesures pour l’empêcher, leur symptômes le plus courant ou combien de temps anticorps dans notre corps. L’une des questions les plus fréquemment posées ces derniers temps est la probabilité d’être à nouveau infecté. Autour de cette question, deux termes sont apparus qui peuvent semer la confusion dans la société: Dépôt ou réinfecté.

Dépôt

Le 12 novembre, Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, a précisé dans l’une de ses apparitions que les dépositaires sont les personnes qui ont eu un PCR positive à un moment donné, puis ils ont eu une autre PCR négative et finalement ils ont obtenu un autre positif. “Cela ne veut pas dire qu’ils ont été réinfectés, certains du même oui, mais cela peut être dû à la sensibilité de la détection du test”, at-il ajouté.

Sonia Zúñiga, virologue et chercheuse au Centre national de biotechnologie du Centre supérieur de recherche scientifique (CSIC), explique au personnel médical que «hil y a très peu de cas avérés de réinfections car, pour cela, il faut montrer que le virus actuel et celui d’avant sont différents ». «Ce n’est probablement pas une réinfection, mais le virus est en quelque sorte resté caché et est réapparu. C’est un référentiel “Il affirme que quiconque se souvient peut également être traité comme un «faux positif», bien que cela se soit davantage produit au début de la pandémie.

Réinfection

Dans la même apparition, Simón a révélé que «il y a 11 ou 12 soupçons de réinfection, mais aucune n’a été confirmée, car c’est une tâche très difficile ». Zúñiga explique que la réinfection se produit lorsque “La personne a été testée positive pour un virus spécifique, est renvoyée, testée négative pendant une longue période et redevient infectée”. «Dans les cas qui ont été décrits, à l’exception d’un, ce positif par la suite est trouvé presque par hasard parce que la personne ne présente aucun symptôme. Dans ces cas, le virus est fréquent et on constate que le génome du virus est différent de celui du début », ajoute-t-il, tout en reconnaissant qu’il est difficile de« déclarer avec certitude ».

Par coïncidence, le premier cas de réinfection détecté en Espagne a été le d’une femme qui a été infectée en avril et qui a eu en septembre un deuxième épisode plus grave que le premier et avec une autre variante du virus. Le cas a été révélé cette semaine par le service de microbiologie et des maladies infectieuses de l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid. Cependant, cela semble être une exception, puisque Zúñiga soutient que «La plupart des secondes infections seront plus légères ou asymptomatiques“Raison pour laquelle” peu de réinfections sont trouvées.

Une personne sur six est à nouveau testée positive

Une étude publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine indique qu’environ une personne sur six qui s’est remise du COVID-19 a été testée à nouveau positive au moins 2 semaines plus tard. Cela supposerait que le 17% des patients, environ. «Surtout les patients qui ont continué avec symptômes respiratoires ils étaient plus susceptibles d’être testés positifs », a déclaré l’auteur principal Francesco Landi à Medscape. le mal de gorge et la rhinite ils étaient les seuls symptômes associés à un résultat positif.