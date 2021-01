COVID-19 :

Le COVID-19 continue son passage à travers le monde, laissant des milliers d’infections et de décès chaque jour. Il y a aussi ceux qui récupèrent après avoir surmonté la maladie avec des symptômes très graves et d’autres qui ont à peine remarqué les effets du virus sur leur corps. Mais aussi il y a ceux qui survivent à la maladie et continuent avec les symptômes malgré leur guérison. C’est ce qu’on appelle COVID persistant.

La Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) expliquer le concept comme “Le complexe de symptômes multiorganes qui affecte les patients qui ont souffert de COVID-19 (avec ou sans diagnostic confirmé) et qui restent avec des symptômes après la phase aiguë considérée de la maladie, persistant dans le temps.”

Les scientifiques étudient toujours les raisons de ces symptômes après le virus. Pour compter l’avancement de l’enquête, Frances Williams, professeur d’épidémiologie génomique à la le roi du Collège de Londres, a écrit un article dans The Conversation, où il explique, entre autres questions, ceux qui risquent le plus de ne pas être guéris du tout une fois la maladie terminée.

Application d’étude des symptômes COVID

Tout d’abord, Williams raconte les résultats d’une étude récente publiée dans le revue scientifique Thorax, auquel ils ont participé 384 patients atteints de COVID-19. Dans le, 69% ont continué avec la fatigue, 53% des patients ont maintenu des difficultés respiratoires après la maladie et 34% ont continué avec la toux.

Récemment, Des chercheurs du King’s College de Londres ont développé une application, l’étude COVID Symptom Study, dans lequel, comme l’explique l’expert de The Conversation: «L’analyse initiale des données autodéclarées soumises via l’application COVID Symptom Study suggère que 13% des personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 en souffrent depuis plus de 28 jours, tandis que 4% en souffrent après plus de 56 jours “Williams ajoute.

Les données obtenues à partir de cette application ont montré que Ceux qui souffrent de la maladie de manière plus grave, avec plus de cinq symptômes, courent un risque plus élevé de COVID à long terme. La vieillesse et sexe féminin sont également plus susceptibles d’avoir des symptômes prolongés, tout comme ceux les personnes qui ont un indice de masse corporelle plus élevé.

«Ceux qui utilisent l’application ont tendance à être les plus en forme de la population, intéressés par les problèmes de santé.. Il est donc surprenant qu’une proportion aussi élevée présente des symptômes un à deux mois après l’infection initiale. En général, ce ne sont pas des personnes très vulnérables au COVID-19 », Note Williams.

Détérioration des organes

D’autres recherches, en attente d’examen, suggèrent que l’infection à coronavirus pourrait également avoir des conséquences à long terme sur les organes des individus., bien que dans ce cas, le profil des personnes touchées soit différent de celui présenté dans l’application COVID Symptom Study.

Selon les données obtenues dans cette étude, Chez 200 patients qui s’étaient rétablis du COVID-19, une légère détérioration a été observée au niveau du cœur (32%), des poumons (33%) et des reins (12%). A également trouvé un dommages multi-organes chez 25% des personnes touchées.

Le malade de cette analyse ont montré un âge moyen de 44 ans. Seul 18% avaient été hospitalisés pour COVID-19, ce qui montre que une défaillance multiviscérale peut également survenir chez des personnes qui n’ont pas eu la maladie sérieusement.

La fatigue, le symptôme le plus courant

D’autres recherches ont montré que la fatigue est le symptôme le plus courant après avoir surmonté le COVID-19. Selon les chercheurs, elle survient dans plus de la moitié des cas et ne semble pas liée à la gravité de la maladie.

Comme le raconte Williams dans The Conversation: «Les facteurs de risque de symptômes de longue durée dans cette étude comprenaient le fait d’être une femme, selon l’étude COVID Symptom App Study, et, fait intéressant, d’avoir un diagnostic préalable d’anxiété et de dépression.

COVID et hormones

«Alors que les hommes sont plus à risque d’infection sévère, le fait que les femmes semblent être plus touchées par un COVID prolongé peut refléter leur statut hormonal différent ou changeant.. Le récepteur ACE2 que le SRAS-CoV-2 utilise pour infecter le corps est présent non seulement à la surface des cellules respiratoires, mais également dans les cellules de nombreux organes producteurs d’hormones, comme la thyroïde, la glande surrénale et les ovaires. ” Williams ajoute.

«Certains symptômes d’un COVID prolongé se chevauchent avec les symptômes de la ménopause, et le remplacement hormonal par des médicaments peut être un moyen de réduire l’impact des symptômes. Cependant, des essais cliniques seront essentiels pour déterminer avec précision si cette approche est sûre et efficace. Des demandes ont été faites pour ouvrir ladite enquête », poursuit l’expert.

“Ce qui est clair, c’est que les symptômes à long terme après le COVID-19 sont courants et que les causes et les traitements du COVID prolongé devront probablement être étudiés longtemps après la disparition de l’épidémie”, conclut Frances Williams dans The Conversation.