COVID-19 :

L’Espagne est le sixième pays au monde le plus touché par la pandémie de coronavirus et, selon les dernières données mises à jour du Université Ed John Hopkins, notre pays s’accumule depuis le début de la pandémie plus de 1,45 million de cas et un total de 40 769 décès.

Même si les pires moments de la pandémie ont été vécus dans les premiers mois de la crise sanitaire (mars-juin), les données des dernières semaines dans le pays commencent à se détériorer et certains gouvernements régionaux envisagent la détention à domicile, bien que pour que cela se produise, l’exécutif central devrait modifier le décret royal 926/2020, du 25 octobre, pou l’état d’alarme est déclaré contenir la propagation des infections causées par le SRAS-CoV-2.

Augmentation de l’économie

Ce type de mesure a déjà été pris pour la deuxième fois dans d’autres pays européens tels que Irlande, France, Royaume-Uni, Portugal ou Grèce. Pour certains experts, C’est la meilleure mesure pour empêcher le virus de continuer à se propager à travers les territoires en attente d’un pour sortir vaccin efficace pour arrêter les infections massives à coronavirus.

“Les pays qui ont suivi cette stratégie de confinement voient leurs économies croître, notamment la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui reviennent à la normale”, A souligné Bengoa.

Évitez les décès dus au coronavirus

L’un de ces spécialistes est Rafael Bengoa, co-directeur de L’Institut pour la santé et la stratégie Oui ancien conseiller de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui pense: “Un confinement strict à domicile, bien qu’un peu plus doux que celui de mars et avril, éviterait 400 décès par jour dus au coronavirus. Cette option est préférable à vivre avec le virus », a-t-il déclaré pour le Agence ..

“L’option de vivre avec le virus, qui est la tendance politique en Espagne, signifierait continuer pendant encore cinq ou six mois avec les mesures de restriction partielles actuelles et accepter une mortalité très élevée”, a averti l’expert en santé publique.

Vaccin Pfizer-BioNTech

Sur le Progression des vaccins Pfizer et BioNTech, Bengoa ajoute: “C’est une très bonne nouvelle, mais elle sera vaccinée tout au long de l’année 2021 et sur plusieurs années, car les pandémies ne disparaissent pas comme un bombardement, d’un seul coup, mais plutôt lentement s’atténuent”, a déploré le codirecteur de l’Institut pour la santé et la stratégie.

«Il existe déjà un vaccin efficace et il y en aura plus bientôt. Ils ont trouvé le talon d’Achille de ce virus. Les mêmes épines qui font sa force et qu’il utilise pour pénétrer nos cellules sont son talon d’Achille. Les vaccins qui utilisent le mécanisme de l’ARN messager vous trompent de cette façon “, Il dit.

Ne deviens pas complaisant

“Il est important de ne pas retomber dans le piège de la complaisance à mesure que les indicateurs s’améliorent, et de continuer à investir dans les soins primaires et la santé publique locale, et les trackers.”Benhoa a parlé de la gestion de la pandémie en Espagne.

«En Espagne, en général, les critères scientifiques ont été suivis, mais il y a beaucoup à améliorer. Nous devons apprendre, face à la prochaine crise, qu’elle soit pandémique ou environnementale, à avoir une meilleure interaction entre science et politique », dit l’expert.

«La chronique a été l’élément de la plus grande vulnérabilité dans cette pandémie. Tant qu’il n’y aura pas de modèle offrant une continuité de soins aux malades chroniques, ils ne seront pas sur le radar, ce qui les rend encore plus vulnérables en raison du modèle fragmenté qui existe “, Explique.

“Dans la gestion de la pandémie, une approche nationale est nécessaire, une co-planification entre les niveaux de gouvernement”, Ajouter.

Enfin, l’expert a donné son avis sur les soins de santé, dont il a dit: “Des modèles hybrides, face à face et numériques, devraient être proposés à la population et contrôler la qualité et la satisfaction, ainsi que moduler les préférences des utilisateurs”, Rafael Bengoa a conclu pour la Agence ..