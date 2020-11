COVID-19 :

Mardi dernier, Conseil des ministres approuvé le plan de vaccination contre le coronavirus qui aura lieu en Espagne pendant la premier semestre de l’année 2021. Pour développer les groupes de vaccination, le ministère de la Santé a élaboré une stratégie ce qui a été clairement expliqué par le ministre de la Santé, Salvador Illa: “Il existe 18 groupes de population basés sur quatre types de risque: risque de mortalité, exposition à la maladie, impact socio-économique et transmission de la maladie.”

<< Ces 18 groupes de population ont été classés par ordre de priorité. Les résidents et le personnel de santé des maisons de retraite pour personnes âgées et handicapées seront les premiers à être vaccinés. Le reste du personnel de santé et les grandes personnes à charge non institutionnalisées suivront. Ils seront vaccinés avec les premiers. vaccins "dit le ministre.

Ces lignes directrices suivent la même ligne qui a été proposée tout au long de la crise sanitaire pour essayer de protéger, dans la mesure du possible, les personnes âgées et les plus vulnérables à la maladie. Par conséquent, la Organisation mondiale de la santé (OMS) déjà déclaré il y a un mois que les jeunes en bonne santé seront les derniers à recevoir le vaccin en 2022.

Une étude propose de vacciner d’abord les jeunes

Mais, récemment, une étude a soulevé la possibilité que ce soient précisément les jeunes groupes de population qui reçoivent le médicament contre la maladie avant parce que ont plus de relations sociales que le reste des groupes et ils sont en contact permanent avec différents groupes de personnes, qu’ils soient amis, famille, collègues, etc.

Cette analyse, réalisée par des chercheurs espagnols du Université Khalifa d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a suggéré que vacciner d’abord les personnes avec les interactions les plus sociales pourrait aider la société espagnole à obtenir plus tôt l’immunité de groupe et ainsi éviter plus de décès dus au COVID-19.

Modèles mathématiques faisant référence aux citoyens espagnols

Comment ça compte 20 minutes, les créateurs de l’étude Jorge Rodríguez et Mauricio Patón, avec l’épidémiologiste colombien Juan M. Acuña, ont fondé leur analyse sur modèles mathématiques avec des données qui se réfèrent à la population espagnole: << En termes d'éviter le nombre maximum de décès dus au COVID-19, la vaccination de la population générale priorisant par des critères de mortalité spécifiques à l'âge, bien qu'elle semble être la plus évidente, pourrait non seulement ne pas être, mais être encore pire que ne pas donner la priorité et vaccinez tout le monde de la même manière ", explique Rodríguez, professeur de génie chimique et environnemental à l’Université de Khalifa, dans des déclarations recueillies par 20 Minutes.

“L’exemple que j’utilise est celui de la caissière du supermarché. Si le vaccin empêche la transmission, la vaccination des plus interactifs évite la propagation exponentielle et protège tous ceux qui achètent dans ce supermarché, y compris de nombreuses personnes âgées et à risque. laissez-les passer », ajoute l’expert.

<< Les résultats indiquent sans équivoque, tant que l'efficacité du vaccin est également contre la transmission de la maladie, que la vaccination prioritaire des groupes de population présentant le plus d'interactions pourrait permettre, dans un pays comme l'Espagne, d'énormes réductions de nombre total de décès par rapport à la vaccination en priorité selon des critères de mortalité élevée dans la population générale ", Explique.

La vaccination en groupes avec moins d’interactions ne réduit pas la mortalité

«De manière surprenante, nos résultats montrent dans tous les cas, que donner la priorité aux groupes avec la mortalité la plus élevée (de COVID) mais le moins d’interactions sociales, peut conduire à un nombre significativement plus élevé de décès totaux finaux, encore plus élevé comme si aucune priorité n’était établie. groupe du tout », soulignent les trois chercheurs.

“Les critères de priorité pour la vaccination de groupe ne devraient pas être ceux qui présentent la mortalité la plus élevée due au COVID-19, mais plutôt ceux qui présentent le plus grand nombre d’interactions quotidiennes de personne à personne”, concluent les experts dans leurs travaux.

“Dans toutes les simulations, nous constatons qu’il est toujours préférable de vacciner d’abord les groupes qui ont le plus d’interactions, quel que soit leur âge”, ajoute Jorge Rodríguez à 20 minutes.

Un processus complexe

«Le plan de vaccination est un problème très complexe dans lequel de nombreuses variables jouent un rôle, notamment éthique et social, logistique, etc. Les gouvernements de presque toute l’Europe semblent suivre des critères similaires, mais il ne m’est pas clair que les résultats étude ont été sur la table lorsque les critères ont été discutés “fait-il remarquer.

“En fin de compte, c’est une course. L’immunité de groupe viendra de deux manières: soit en tombant malade, soit en se faisant vacciner. C’est une course en courbe, si nous pouvons faire arrêter la vaccination le plus possible, nous gagnerons du temps”, Rodríguez répond pendant 20 minutes lorsqu’on lui demande si l’immunité de groupe serait atteinte plus tôt en vaccinant les gens avec plus d’interactions.