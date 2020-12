COVID-19 :

Le vaccin russe contre le coronavirus, le Spoutnik V, a montré il y a quelques semaines le 95% d’efficacité contre la maladie à coronavirus. Après des jours d’attente, samedi, le processus de vaccination de masse a commencé à Moscou qui se répandra dans tout le pays au cours des prochaines semaines.

Aller à l’approvisionnement du médicament est volontaire et le processus de vaccination consiste en deux doses, donc ceux qui ont été vaccinés ce week-end devront reviens dans trois semaines. Pour vous rendre dans les centres de vaccination agréés, vous devrez demander un rendez-vous préalable, qui est demandé via Internet sur le portail des services de la mairie.

Sans boire d’alcool

À défaut de savoir si les premiers vaccinés ont eu des effets secondaires, le vice-Premier ministre, Tatiana Golíkova, en charge du plan de vaccination, a donné de mauvaises nouvelles à ses compatriotes: recommande de ne pas boire d’alcool pendant 42 jours après avoir administré le médicament.

“Les personnes vaccinées devraient éviter les lieux publics et réduire leur consommation de drogues et d’alcool, qui pourraient affaiblir le système immunitaire, dans les 42 premiers jours après avoir appliqué la première des deux doses”, a prévenu.

Les données ne s’améliorent pas en Russie

La pandémie de coronavirus ne s’arrête pas dans le pays russe qui a compté ces dernières heures 28142 nouveaux cas et 456 décès, portant le total à 2 488 912 infections et 43 597 décès depuis le début de la crise sanitaire. La majorité de de nouveaux positifs ont été détectés à Moscou, avec 7 279 cas, en plus des 1 315 positifs confirmés dans la région de la capitale russe.

Actuellement et après les dernières données de contagion, La Russie occupe la quatrième place des pays les plus touchés par le COVID-19, derrière États-Unis, Inde et Brésil. En cinquième position est France et ils suivent Italie, Royaume-Uni, Espagne, Argentine et Colombie, pays qui complète le top 10.