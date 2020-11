COVID-19 :

La La stratégie stricte de la Chine pour lutter contre les infections à coronavirus cela a fonctionné au point où dans le pays asiatique, il n’y a plus peur du COVID-19. Des images ont récemment été vues de citoyens chinois se rendant à fêtes de masse sans masques et même visiter des monuments reconnus dans de grands groupes de personnes.

Les restrictions sont désormais pratiquement nulles et tous les restaurants sont ouverts et sans limite de capacité. Il en va de même pour tous les lieux touristiques, dans lesquels les visiteurs peuvent entrer sans aucune capacité ni restriction.

Nouvelles flambées de coronavirus

Mais malgré les bonnes données en Chine, Ces derniers jours, de petites flambées ont déclenché des alarmes dans le pays. Tel que rapporté par les médias portugais ‘Journal’, plusieurs cas positifs ont été détectés dans les villes de Tianjin, Shanghai et Manzhouli. Ces contagions auraient été diffusé localement, qui a conduit les autorités à tests massifs, en plus d’imposer les blocs d’entrée et de sortie vers les territoires concernés, juste comme lui fermeture d’écoles pour éviter de nouvelles infections.

Les basses températures augmentent les infections

Certains experts ont averti que la baisse des températures ces derniers jours favorise une augmentation des infections dans les zones plus froides comme des flambées récentes ont montré que le virus revient dans les zones où les températures sont les plus basses.

Essais massifs à Shanghai, Tianjin et Manzhouli

La Commission nationale chinoise de la santé a signalé deux nouveaux cas transmis localement à Shanghai au cours des dernières 24 heures, portant le total à sept depuis vendredi. Les deux derniers cas confirmés à Shanghai ont été des contacts étroits avec un autre positif: un employé de la Aéroport international de Pudong qui a reçu un diagnostic de COVID-19 début novembre. Dimanche, l’aéroport international de Pudong a effectué 17 719 tests sur ses employés pour écarter de nouvelles infections.

Les autorités de Shanghai ont été plus sélectives en ce qui concerne les tests de masse et ont décidé de tester les zones les plus proches des positifs au coronavirus, plutôt que de tester des districts entiers, mais Des tests dans d’autres communautés voisines ne sont pas exclus si davantage de cas sont détectés.

Dans la ville de Tianjin, ont été réalisés plus de 2,2 millions de tests dans le nouveau district de Binhai, après que cinq cas de transmission locale ont été détectés la semaine dernière.

Dans Manzhouli, les responsables locaux de la santé font tester tous les résidents après le diagnostic de deux cas samedi dernier.

Les rassemblements publics sont interdits

Outre les tests massifs visant à exclure de nouvelles infections, les autorités chinoises ont interdit les rassemblements de masse comme les banquets de mariage, et ils ont fermé ces lieux publics dans les trois villes touchées.

“Seule la Chine a la capacité d’atteindre zéro cas”

«Dans le monde, seule la Chine a la capacité d’atteindre zéro cas. D’autres pays n’ont pas cette capacité. Atteindre zéro cas est vraiment le moyen le plus efficace économiquement de prévenir l’épidémie. Utilisez une main plus dure et atteignez zéro cas. Ce n’est qu’alors que les gens se sentiront plus en sécurité “, il a dit Zeng Guang, épidémiologiste en chef de la Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, lors d’une conférence de presse en ligne.

L’expert chinois se réfère avec ses mots à la situation de contrôle strict que la Chine a établi dans des villes telles que Wuhan pour arrêter la contagion. Une circonstance dans laquelle même les citoyens étaient contrôlés avec des drones à toute heure. Les toilettes ont visité les maisons des citoyens pour prendre leur température comme stratégie pour poursuivre les cas suspects. Tout cela est très différent de ce qui a été fait dans le reste des pays. Un contrôle extrême qu’aucune autre nation n’a envisagé d’atteindre.

Ils vécurent des situations extrêmes également dans les rues, où des personnes avec des EPI ont laissé des images capturant des personnes soupçonnées d’avoir le virus avec des réseaux. Mais ils ont non seulement pourchassé des individus dans les rues, mais aussi Ils sont allés chez eux pour les expulser de force parce qu’ils se trouvaient dans des zones à forte infection.

C’est la formule qui a conduit Wuhan à devenir la ville la plus sûre de Chine. Une stratégie avec laquelle les autorités n’ont pas voulu abaisser la courbe, mais y mettre fin. Une formule qui a fonctionné pour eux, mais fondée sur la fin de la liberté et des droits des citoyens. Même comme ça, le gouvernement chinois le considère comme une victoire.