COVID-19 :

Nick Carter, Chef d’état-major des forces armées britanniques, averti du danger d’une nouvelle guerre mondialel. La raison principale est due au contexte de crise économique causée par le coronavirus.

“Il y a un risque que une nouvelle guerre mondiale si les conflits à plus petite échelle d’aujourd’hui deviennent incontrôlables attirer plus de pays et d’armes », a déclaré Carter dans une interview accordée à Sky News. De plus, il a publié une annonce: “S’il y a une escalade, plus de personnes sont impliquées, plus d’armes et avant peut être contenue, cela conduit à une guerre totale ouverte. “

Crise économique

En particulier, a évoqué la crise économique mondiale causée par la pandémie, ce qui pourrait constituer de nouvelles menaces pour la sécurité: «Je pense que l’horreur de la guerre pourrait être oubliée et si vous l’oubliez, il y a un grand risque qu’il y ait des gens qui pensent qu’il est raisonnable d’aller à la guerre. “

“Nous devons se souvenir de l’histoire pour qu’elle ne se répète pas, mais il y a un rythme et si vous regardez en arrière, au siècle dernier, avant les guerres mondiales, etIl est incontestable qu’il y a eu une escalade qui a conduit à des erreurs de calcul et qu’ils ont provoqué une guerre à une échelle qui espérons que nous ne reverrons jamais“il ajouta.

Humains et robots

Concernant les forces britanniques, Carter a expliqué qu’il y a un plan pour d’ici dix ans, il y aura 90 000 soldats humains et 30 000 robots dans leurs rangs. Par conséquent, il a défendu la nécessité d’un accord budgétaire pour donner de la stabilité au parti militaire et faciliter investissements à long terme pour la modernisation.