COVID-19 :

Le docteur Adolfo García Sastre, directeur et enseignant à la Département de microbiologie, Institut pour la santé mondiale et les agents pathogènes émergents, École de médecine du mont Sinaï, dans New York, et membre du Académie nationale des sciences des États-Unis, a donné une interview virtuelle pour le Télévision de l’Université de Burgos, dans lequel il a répondu aux questions précédemment posées par les téléspectateurs et où il a également présenté un étude sur le COVID-19 à réaliser dans la ville de Burgos et auquel l’Université de la ville participera.

Manuel Pérez Mateos, recteur par intérim de l’Université de Burgos, était chargé d’interroger le virologue de Burgos, et il n’hésita pas à lui poser la première question. La question portait sur le projet de recherche que García Sastre réalisera dans la ville de Burgos.

Etudier dans la ville de Burgos

“L’importance de cette étude est qu’elle va nous permettre de comprendre, à travers un suivi longitudinal des patients, à quoi sont dus les différentes évolutions et processus de transmission de la maladie, ce que nous ne savons toujours pas”Répondit le tailleur.

Comme l’explique Burgos Noticias, l’enquête se concentrera sur les patients atteints de COVID-19 à la fois hospitalisés et à domicile qui font partie de groupes familiaux.. Ce que l’on cherche à trouver dans cette étude est comment l’infection se transmet et pourquoi, dans certains cas, les mêmes membres d’une famille ne sont pas infectés bien qu’ils aient la même génétique. Mais le projet essaiera également d’obtenir réponses sur les réinsertions ou la relation de la maladie avec d’autres risques tels que les maladies cardiovasculaires, l’obésité, etc..

“La collaboration avec Burgos fournira des données pour comprendre cette maladie et en tant que Burgos, je suis très satisfait d’augmenter le contact avec les chercheurs de l’Université de Burgos, ce qui augmentera la qualité de la science que nous menons.. Je suis sûr que ce sera le germe de futurs travaux avec l’Université de Burgos, non seulement liés au COVID-19, mais aussi à d’autres maladies infectieuses telles que la grippe. Burgos a d’autres avantages, comme sa taille, qui facilite le contact et la confiance entre les chercheurs et la population », a-t-il déclaré.

L’origine du COVID-19

“Nous ne connaissons pas les détails de l’origine, il semble clair qu’il y a eu transmission entre les chauves-souris et les humains, mais on ne sait pas s’il y avait un hôte intermédiaire, ni quand, bien qu’il semble que l’origine se trouve dans la ville de Wuhan ou sa proximité, où elle a été amplifiée. », clarifie l’épidémiologiste.

«Tous les virus de chauve-souris ne sont pas capables d’infecter les humains, mais nous connaissons déjà des épisodes qui, bien que peu fréquents, se répètent tous les certain nombre d’années et peut-être dans 200 ans nous en verrons un autre., bien que moins probable que la grippe dont nous avons déjà connu quatre pandémies en 100 ans », dit-il.

Les vaccinations

“Il est possible qu’en 2021 nous verrons plus de vagues, cela dépendra du nombre de personnes immunisées, et ceci nous n’y parviendrons que grâce aux vaccins, l’immunité naturelle coûterait un grand nombre de vies. J’espère que la circulation du virus sera considérablement réduite une fois les vaccinations commencées. Cela ne mettra pas fin au virus, mais cela mettra fin à la contagion et cela ne fera pas du virus une préoccupation constante “, Ajouter.

Pour Sastre, il existe trois piliers fondamentaux pour se débarrasser du virus: “Tout d’abord la réduction des contacts entre les personnes, la distanciation sociale et l’utilisation du masque. Le diagnostic des positifs et leur isolement est le deuxième facteur et, enfin, le suivi des contacts des personnes infectées. Si l’un de ces facteurs échoue, le nombre de cas continuera d’augmenter », met en garde.

Stratégie de vaccination

“Premièrement, les personnes qui vont souffrir un plus grand impact de la maladie, les groupes à risque dus au contact avec des personnes infectées, puis dans les endroits où il y a un plus grand nombre de cas doivent être vaccinés pour arrêter l’expansion”, clarifie.

«L’efficacité des différents vaccins semble être très similaire, l’avantage d’en avoir plus d’un est qu’il y aura plus de doses disponibles. L’important est d’atteindre la majorité de la population et de sauver des vies humaines “Sastre a déclaré à propos de l’efficacité des candidats vaccins récemment annoncés.

“L’objectif des vaccins est de sauver des vies humaines, il est donc conseillé et responsable de se faire vacciner, cela réduira les cas, il y aura moins de décès et améliorera l’économie”, a conclu le virologue pour la Télévision de l’Université de Burgos.