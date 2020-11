COVID-19 :

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, donne beaucoup de choses à dire dans les derniers jours Allemagne. Récemment, le ‘Deutsche Presse-Agentur ‘ (DPA) a publié un rapport dans lequel il a parlé comment Madrid avait amélioré ses données sans avoir imposé de mesures restrictives par rapport à d’autres régions ou lieux. Ils l’ont même félicitée. Mais, une nouvelle publication allemande dans le hebdomadaire ‘Stern’ Cela a changé l’opinion des Allemands sur le président de la région de Madrid.

Stern a emprunté une ligne complètement différente de celle de la DPA et a accusé Ayuso de manipuler les statistiques. Mais le magazine allemand est allé beaucoup plus loin et a décidé de surnommer le président de Madrid “Le Trump espagnol”.

“Attirez l’attention avec des arguments extravagants”

«Il compte toujours sur la confrontation plutôt que sur la coopération avec le gouvernement central social-démocrate. Il a une étrange conception de la vérité et attire l’attention avec des arguments extravagants “, écrit «Stern» sur ses pages.

Par ces mots, l’hebdomadaire se réfère, par exemple, à certaines déclarations faites par Ayuso en mai, lors de la désescalade dans la Communauté de Madrid: “Chaque jour, il y a des abus et ce n’est pas pour ça que vous interdisez les voitures.”

“Puisque Madrid a subi les conséquences fatales comme aucune autre région, c’était une insulte à de nombreuses familles des victimes”, l’hebdomadaire a sévèrement critiqué les propos tenus par le président madrilène.

Critique de la presse espagnole

Stern critique également que les médias espagnols parlent de la “Miracle de la Communauté de Madrid” ainsi que d’autres moyens de ses compatriotes, comme le sien DPA ou le journal «Die Welt».

«Les personnes âgées n’avaient pas le droit d’être transférées dans les hôpitaux, selon les documents du gouvernement Ayuso publiés par Infolibre. Environ 7 300 personnes sont décédées des suites de ces pratiques, ce qui n’apparaît pas dans les statistiques de décès par coronavirus, puisqu’elles n’ont jamais été prouvées », commente également l’hebdomadaire allemand.

Manipulation des données officielles

«L’incidence de la pandémie dans la Communauté de Madrid est discutable car ces chiffres peuvent être facilement manipulés par le nombre de tests et la manière dont ils sont effectués. À Madrid, la contagion est à peine suivie “ajoute «Stern».

“Le fait que le nombre de morts à Madrid jeudi soit passé à 41 morts, le plus haut niveau de la semaine dernière, n’indique pas non plus un miracle à Madrid”, dénonce l’hebdomadaire.

“Madrid se distingue également par son manque de suivi. Le fait que les tests effectués à proximité des personnes infectées aient été sévèrement restreints au cours des cinq dernières semaines indique également qu’ils souhaitent délibérément réduire le nombre d’infections », Ajouter.

“Compte tenu du manque de clarté des données, il est difficile de juger si la situation à Madrid s’améliore réellement en ce moment”, conclut l’hebdomadaire «Stern».