COVID-19 :

Julian Ezquerra, médecin et secrétaire général de l’Association des médecins et diplômés supérieurs (AMYTS), Il a décrit via Twitter la dureté personnelle que le coronavirus lui a causée: “J’ai vécu trois crises sanitaires. Colza, VIH et maintenant COVID-19. Différentes et chacune en son temps, importante. Mais COVID-19 s’avère être le plus dur. Déjà il a pris la vie de ma sœur, de mon frère et de trois oncles. J’aimerais pouvoir effacer cette année de ma vie. “

Sa publication a causé de telles répercussions que a dépassé 1,3 million de retweets et 8 millions de likes. Pour cette raison, il a reconnu le soutien reçu: “Je suis très reconnaissant. La puissance de Twitter est incroyable. Un jour où je m’évase dans cet environnement, Je trouve le soutien de beaucoup d’entre vous, vous me donnez des encouragements. Twitter est également valable pour cela. Merci beaucoup à tous”.

J’ai vécu trois crises sanitaires. Colza, VIH et maintenant Covid-19. Différent et chacun à son moment, important. Mais Covid-19 s’avère être le plus dur. Il a déjà pris la vie de ma sœur, de mon frère et de trois oncles. J’aimerais pouvoir effacer cette année de ma vie. – Julian Ezquerra (@ jezquerra57) 22 novembre 2020

La pire crise, le coronavirus

“Des trois crises majeures que ce pays a connues, c’est sans doute la plus dure et cela a aussi pleinement affecté ma vie de famille. C’est vraiment très difficile. Nous ne pouvons pas penser que cela ne se produit pas, que cela n’existe pas. Je ne pensais pas que mon problème personnel allait avoir un tel impact », a-t-il ajouté sur ses réseaux sociaux.

Ezquerra Il aurait pu prendre sa retraite à 63 ans, mais a décidé de faire face à sa troisième crise santé: «J’ai pensé, j’attendrai 65 ans pour prendre ma retraite, mais vu ce que nous vivons, je me demande parfois ce qui aurait été mieux. “

Comment les autres ont souffert

De plus, il a expliqué comment chacun vivait: “J’ai vécu la crise du colza dès que j’ai terminé mes études. Il est vrai qu’il a laissé de nombreuses séquelles, mais était contrôlé. Dans la crise sanitaire du sida, du VIH, j’ai vu beaucoup de gens mourir aussi. Mais il s’agissait de décès plus espacés et surtout, bien que cela fasse aussi irruption dans la société, il était clair qui cela affectait. Il n’avait pas l’implication de ce virus. “

Mais sans aucun doute, pour ce médecin, le plus dur a été le coronavirus«parce qu’il a fait et fait souffrir les agents de santé, parce qu’il a brisé le système et nous a fait réaliser tout ce qui nous manque. Des milliers de personnes sont mortes en très peu de temps et cela affecte tout le monde, nous sommes tous à l’honneur, personne n’est épargné. Il est rare qu’il n’y ait personne qui n’ait pas été touchés de près ou un peu plus loin. “

Votre retraite, plus proche

Malgré cela, comme il l’a reconnu sur son profil Twitter, il voit son retrait de plus près: “J’ai déjà vu ma retraite de près, avec tristesse mais avec espoir. Maintenant chaque jour je la veux plus. Oubliez ce qui se passe et soyez capable de penser à autre chose. Mes enfants, mes petits-enfants apprécient les choses simples. Chaque jour je pense, comme les prisonniers, un jour de moins pour la liberté … ».