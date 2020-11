COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus progresse dans le monde entier et est déjà parti 54 millions d’infections et environ 1311273 millions de décès. Les chiffres des dernières semaines suggèrent une troisième vague pour les prochains mois et certains experts ont déjà fixé une date.

Sandra Ciesek est directeur de Institut de virologie médicale de la clinique universitaire de Francfort (Allemagne) et une virologue prestigieuse dans son pays. Dans une interview pour XL hebdomadaire a donné le Les clés expliquant pourquoi COVID-19 continuera à progresser dans les mois à venir.

Évitez les activités de loisirs

«Le nombre de cas a clairement augmenté ces dernières semaines. Maintenant qu’en raison du mauvais temps, nos vies vont se dérouler surtout dans des endroits fermés, il faut compter sur cette augmentation pour continuer. Le plus important est éviter les activités de loisirs qui peuvent donner lieu à des infections massives “, souligne la virologie.

Le Danemark comme exemple

Sur la question de savoir si les mesures de restriction actuelles peuvent freiner les infections: «Les grandes célébrations en salle sont un énorme problème, c’est clair. Les limiter pendant un temps est une mesure très pertinente. Un bon exemple se trouve chez nos voisins de Danemark. Là Il y a eu une augmentation considérable des cas en septembre, à laquelle on a répondu par des mesures directes: en plus de la réalisation de tests de masse, les bars et restaurants ferment à dix heures du soir, l’utilisation d’un masque est obligatoire dans certains endroits … Cependant, les écoles et crèches sont toujours ouvertes… Avec ces mesures, Le Danemark a réussi à stopper l’augmentation “fait-il remarquer.

Sommes-nous prêts à accepter des limitations?

“Comme un medecin, mon objectif est que le moins de personnes possible voient leur santé endommagée. Pour moi, c’est une question éthique et contient une question à laquelle la société doit répondre: Chacun de nous, en tant qu’individu, est-il prêt à accepter des limitations afin que le plus petit nombre de personnes meurent du COVID-19? D’un autre côté, il y a aussi des opinions qui tiennent juste le contraire; C’est d’un point de vue économique, le fait qu’il existe de nombreuses infections peut être encore plus négatif ».

Opposition aux mesures pour les questions éthiques: «La plupart du temps, il s’agit de questions qui sont débattues après coup, et dans le passé, nous sommes tous plus intelligents. Un bon exemple de ce que je vous dis est la fermeture des écoles. Aujourd’hui, il serait valorisé d’une autre manière. Nous savons maintenant que nous ne devons pas seulement prendre en compte la protection contre la contagion, nous devons aussi penser à l’éducation des enfants et à d’autres aspects tels que la violence dans le milieu familial. Bref, il faut développer une stratégie équilibrée “, Ajoute Ciesek.

Le virus en garderie

Le virus se propage-t-il dans les garderies?: «Nous venons de le conclure, même s’il est encore un peu tôt pour parler des résultats. Bref, toi nous apprenons beaucoup de choses sur la façon dont les enfants transmettent le virus. Et je pense que nous pourrons prochainement fournir plus de données sur la façon dont cela fonctionne pour les garder en petits groupes qui ne se mélangent pas les uns avec les autres, afin de ne pas avoir à mettre en quarantaine des cours entiers pour un seul positif », dit-il.

Réinfections

«Je pense qu’en plus du vaccin, nous avons besoin d’un bon antiviral. Et une chose que nous ne savons malheureusement toujours pas: Quelle immunité est réellement obtenue par contagion? Combien de temps cela dure-t-il? Nous assistons déjà à la premières réinfections; certains d’entre eux avec des images graves. C’est très inquiétant, même s’il semble que ce soit quelque chose qui ne se produit qu’avec une fréquence extrêmement basse. Et, bien sûr, la question des conséquences à long terme laissées par le virus est également importante. On ne sait même pas si le virus est directement responsable ou s’il s’agit de la réaction immunitaire », conclut l’expert allemand.