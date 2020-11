COVID-19 :

La société américaine de biotechnologie Moderne a annoncé ce lundi le 94,5% d’efficacité de votre vaccin contre le coronavirus, après la semaine dernière Pfizer et BioNTech annonceront 90% d’efficacité de leur candidat vaccin. Tout indique qu’en l’absence des derniers résultats des essais cliniques, les deux antidotes, basés sur la ARN messager, sera parmi les premiers à être fournis à la population mondiale pour vaincre la SRAS-CoV-2.

Les essais de troisième phase elles ont été la dernière étape nécessaire pour que les vaccins candidats soient approuvés pour distribution. Dans le cas de Médicaments Moderna et Pfizer-BioNTech, malgré une efficacité de plus de 90% contre les maladies infectieuses, certains volontaires ont développé des effets secondaires inquiétants.

La chaîne de nouvelles CNBC parlé exclusivement avec cinq volontaires des deux vaccins pour expliquer ces symptômes. La majorité ils coïncidaient avec des frissons, de la fièvre et des maux de tête, mais aussi des courbatures et de l’épuisement.

Frissons et fièvre élevée dans le vaccin de Moderna



Le premier cas, un homme de 44 ans s’est senti étourdi après la première injection de Moderna le 18 août et avait également une faible fièvre. La deuxième dose a été reçue le 15 septembre et huit heures plus tard a commencé à ressentir forte fièvre, tremblements, frissons, maux de tête sévères et essoufflement. À midi, il est revenu à la normale et a commencé à récupérer.

D’un autre côté, une femme de 50 ans a eu un mal de tête sévère mais pas de fièvre après la première dose de Moderna. La femme a expliqué: «J’ai souffert d’une migraine sévère qui m’a laissé épuisé pendant une journée et incapable de me concentrer. Je me suis réveillé le lendemain en me sentant mieux après avoir pris Excedrin, mais je pense que Moderna pourrait avoir besoin de dire aux gens de prendre un jour de congé après une deuxième dose », m’a dit.

“Si cela fonctionne, les gens devront s’endurcir. La première dose n’est pas un gros problème. Et puis la deuxième dose vous assommera définitivement pour la journée. Vous devriez prendre un jour de congé après la deuxième dose », prévient-il.

“J’espère que cela fonctionne, mais aussi que la communication sur les effets secondaires est bonne,” signalé. D’autres volontaires du vaccin ont également ajouté: “Bien que ce soit inconfortable, cela vaut la peine de se protéger contre le coronavirus.”

Un participant de 20 ans a également eu des nausées après la première dose, mais plus tard le frissons et fièvre. Après cela, il a informé Moderna via une application et ils ont immédiatement répondu par un appel téléphonique. “Mais à part ça, c’était bien.”dit le jeune homme.

Douleurs sévères lors de l’injection de Pfizer

Un participant à l’essai Pfizer a ressenti une douleur intense dans le bras et a déclaré: “Je suis resté debout toute la nuit après la première dose à cause de la douleur de l’injection.” Avait des symptômes pseudo-grippaux avec frissons tremblants que les volontaires de Moderna avaient également expérimentés.

Mais malgré le mauvais moment qui s’est passé après la dose, il explique: “S’il est approuvé, je pense toujours que beaucoup de gens devraient se faire vacciner et j’espère que tous les effets secondaires seront éliminés dès le début”, m’a dit.

Face à l’actualité des effets secondaires, Porte-parole de Pfizer Jerica Pitts, il a mis en garde contre ses essais: «On peut s’attendre à une fièvre de courte durée, d’intensité généralement légère à modérée, chez une minorité de receveurs de BNT162b2 30 mcg». Comme mentionné précédemment, l’innocuité et la tolérabilité de notre candidat vaccin sont surveillées en permanence par du personnel Pfizer qualifié et un DMC, un comité externe indépendant de surveillance des données, qui a accès à des données non masquées », a-t-il déclaré.