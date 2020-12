COVID-19 :

Il ne reste que quelques heures avant le Dîners et repas de Noël 2020. Cette année, nous ne pourrons pas nous réunir avec tous nos proches, mais quand même, Selon chaque communauté autonome, il y en aura au maximum six ou dix dans chaque maison. On peut se réunir individus de jusqu’à deux groupes de cohabitation, ce qui implique le augmentation des chances d’attraper la maladie à coronavirus.

Les autorités ont influencé les mesures de prévention à suivre à domicile pour éviter les infections au COVID-19. Nous allons porter le masque en tout temps, sauf lorsque nous allons manger et boire. Nous devrons être très prudent et évitez toute manifestation d’affection avec nos proches. Il faut aussi gardez la distance de sécurité de 1,5 mètre, aussi bien que se laver les mains fréquemment et se procurer avoir la maison bien ventilée dans lequel nous allons célébrer les vacances.

Aérosols

La ventilation est précisément là où nous allons nous arrêter. Les experts ont mis en garde contre le danger des aérosols, ces particules qui sont en suspension dans l’air et qui se forment lorsque nous parlons, respirons, éternuons, toussons ou chantons. Ces minuscules gouttelettes peuvent rester dans l’environnement pendant des heures et Si nous ne ventilons pas bien un espace clos, le risque de contagion serait très élevé.

Etude COAATZ

Il Collège officiel des géomètres et architectes techniques de Saragosse (COAATZ) développé un étude pour déterminer l’évolution de la concentration de CO2 et la qualité de l’air à l’intérieur des maisons en fonction du type de ventilation et du nombre de personnes, entre autres.

«À une concentration de CO2 plus faible, la meilleure qualité de l’air intérieur est meilleure. Lorsque la concentration de CO2 augmente, la quantité d’oxygène diminue et donc l’air que nous respirons est de bien moins bonne qualité, qui non seulement influence l’augmentation de la possibilité de transmission du COVID-19 par aérosols, mais influence également d’autres facteurs si importants pour la vie quotidienne, tels que la qualité du sommeil, les performances scolaires ou professionnelles, etc. ” , expliquent-ils du COAATZ.

Tel que publié sur le site officiel de COAATZ, L’étude a obtenu que, dans une chambre d’enfant avec un bon système de ventilation, la concentration de CO2 pendant la nuit et les fenêtres fermées a une valeur moyenne de 821 ppm, et dans une pièce avec deux adultes et dans les mêmes conditions de 1 007 ppm.

«Cependant, si l’on analyse les mêmes paramètres et avec les mêmes personnes, dans une maison construite en 2008 qui ne dispose pas de ventilation mécanique, une situation qui se produit dans plus de 95% des foyers en Aragon, on constate que des données de 2 266 ppm de CO2 sont obtenues dans la chambre de l’enfant et de 3 379 ppm dans la chambre des adultes, ce qui indique que la qualité de l’air au moment du sommeil dans cette résidence secondaire est très améliorable “, ajoutent-ils du COAATZ.

Calculatrice pour réduire le risque de contagion

À la suite de cette recherche, ils ont établi une série de lignes directrices pour améliorer la protection contre le COVID-19 dans les maisons pour les jours des vacances de Noël. Les experts recommandent une concentration maximale de CO2 de 800 ppm (parties par million). Une fois ce chiffre atteint, la maison doit être à nouveau ventilée.

Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas experts en CO2, qui sont la majorité, COAATZ a développé un calculatrice pour réduire la possibilité de contagion par les aérosols dans lequel, en entrant certains paramètres, nous pouvons obtenir l’heure exacte à laquelle nous devons ventiler la pièce. Les données à saisir sont les suivantes:

–Coin repas en m2.

-Nombre d’adultes ou d’enfants de plus de 12 ans.

-Nombre d’enfants de moins de 12 ans.

-Jour de vent ou journée calme.

-Surfaces des ouvertures de fenêtres ou portes que vous pouvez ouvrir pour ventiler dans la pièce (m2).

-Possibilité de ventilation croisée dans votre maison (fenêtres ouvrantes devant et derrière la maison).

Une fois ces données saisies, le calculateur COAATZ déterminera le temps (en minutes) à s’écouler entre une ventilation et la suivante, ainsi que la durée de la décennie de ventilation, c’est-à-dire le temps (en minutes) qui doit être passé avec les fenêtres et les portes ouvertes.

Conseils de sécurité lors des célébrations de Noël

Enfin, de COAATZ, ils fournissent des Conseils pour améliorer la sécurité lors des rassemblements de Noël et réduire le risque d’infections par aérosols:

-Avoir un concentration maximale de CO2 à l’intérieur des pièces de 800 ppm.

-Pour cela, aérez fréquemment en fonction de la zone de la pièce et du nombre de personnes.

–Moins il y a de monde, meilleure est la qualité de l’airPar conséquent, dans la mesure du possible, limitez le plus possible le nombre de participants.

–Être sans masque pendant le temps minimum nécessaire pour manger.

-Au moment de la parler, mieux avec un masque, pour réduire la propagation des aérosols.

-Il est recommandé de faire un distribution de deux tables dans la salle à manger séparées par une distance d’au moins deux mètres, afin de retarder l’arrivée des aérosols d’une zone à l’autre.

–Dans le cas de personnes qui ont déjà souffert de la maladie, disposez-les dans le centre pour qu’elles séparent les personnes avec une plus grande susceptibilité à la contagion.

–Pour chanter ou crier, faites-le à l’extérieur et toujours avec le masque. Depuis, dans ce cas, la concentration d’aérosols que nous émettons est bien plus élevée que lorsque nous parlons.