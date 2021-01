COVID-19 :

Les infections et les décès dus au COVID-19 continuent d’augmenter jour après jour. Les autorités parlent déjà d’un troisième vague et les experts assurent que Ce mois de janvier sera le pire de toute la pandémie. Le vaccin a déjà commencé à être administré aux personnes les plus vulnérables maladie, c’est-à-dire résidents âgés dans les centres pour personnes âgées. Mais, comme la maladie l’a montré tout au long de la pandémie, Ce virus peut affecter à la fois les personnes âgées et les jeunes.

Le dernier cas qui montre que personne n’est à l’abri du coronavirus a eu lieu en Tenerife, où une jeune fille de 21 ans est décédée de l’infection sans avoir eu de pathologies enregistrées auparavant. La victime a été infectée par un éclosion familiale tel que rapporté par Ministère de la santé du gouvernement des îles Canaries.

Une jeune fille de 25 ans est décédée aux Baléares

Il y a à peine une semaine, l’exécutif des îles Baléares a notifié le décès d’une autre fille de 25 ans, également sans pathologies antérieures. «Personne n’est exempt des complications du coronavirus, il y a des jeunes qui entrent dans l’unité de soins intensifs et en repartent avec des séquelles physiques et des difficultés à se rétablir “, a déclaré le ministre de la Santé du gouvernement des Baléares, Patricia Gomez.

Nouveaux cas aux îles Canaries depuis le 31 décembre

Comme le Chaîne SER, Canarias s’est inscrit 135 nouveaux positifs et 14 décès depuis le 31 décembre dernier. Avec ces nouvelles données, le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie s’élève à 27 616 infections et 429 décès.

Par îles, Tenerife C’est celui qui a causé le plus d’infections depuis le début de la pandémie. Aujourd’hui, il a ajouté 74 nouveaux cas, portant le total à 13 644. Gran Canaria c’est la deuxième île avec le plus de cas. Aujourd’hui, il a ajouté 26 nouveaux positifs et son montant cumulé s’élève à 10738.

Lanzarote Il a enregistré 31 nouveaux cas et compte 1 640 infections depuis le début de la pandémie. Fuerteventura, qui accumule une nouvelle contagion, atteint 1 006 positifs. Paume a dénombré trois nouveaux cas, ce qui porte le cumul à 303. Enfin, La Gomera et Le fer, sans nouveaux cas, maintiennent leurs chiffres à 193 et ​​93 infections, respectivement.