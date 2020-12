COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus nous a empêché de nous rapporter comme avant, c’est-à-dire nous devons respecter une distance de sécurité et éviter les baisers, les câlins et autres signes d’affection. C’est quelque chose auquel toute la société a dû s’adapter et il y a quelques petits envahisseurs qui ont remarqué cette distanciation dans une plus grande mesure.

Diminution des cas chez les enfants

On parle du les poux. Ces insectes passent d’un cheveu à l’autre sans s’en rendre compte lorsque deux têtes se rejoignent, par exemple lors d’un étreinte. En aucun cas, ils ne sautent ou ne volent. Et on dit que ces individus ont remarqué des distanciations sociales depuis il y a moins de cas de pédiculite (infection par cet insecte), surtout chez les enfants.

Les infections par les poux sont très courantes dans les écoles, en particulier pendant le premier trimestre lorsque les enfants commencent les cours. Mais cette fois, avec la distance et la réduction des élèves en classe, les experts ont remarqué moins de cas dans les plus petits, car la vente de produits pour leurs soins a diminué dans les pharmacies.

Les centres de traitement ont perdu jusqu’à 50% de leur clientèle

Plus précisément, et comment il rend compte Antenne 3, Les Les centres de traitement des poux ont perdu jusqu’à 50% de leurs enfants clients Oui son chiffre d’affaires a diminué jusqu’à 35% depuis le mois de mars, lorsque la crise sanitaire a commencé dans notre pays.

Mais malgré la réduction de la propagation des poux chez les petits, ces insectes existent toujours, puisque la même chose ne s’est pas produite chez les adolescents, comme l’explique un centre de traitement à Antena 3: “Les adolescents sont une source d’infection et cela sert d’indicateur que l’éloignement social ne se réalise pas parce que les poux ne sautent pas et ne volent pas”soulignent-ils.