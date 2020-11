COVID-19 :

Le débat sur la fermeture du périmètre de Madrid se poursuit. Ce mardi, la Communauté a rouvert et l’entrée et la sortie de la région sont autorisées après les avoir restreintes pendant le pont. La mesure sera à nouveau activée vendredi à l’occasion du pont de la Almudena et le territoire sera rouvert mardi prochain. Cependant, le vice-président régional, Ignacio Aguado continue de préconiser la fermeture de Madrid avant Noël.

Dans une interview à TVE ce mardi, le dirigeant de Ciudadanos en Madrid a de nouveau demandé au président Isabel Díaz Ayuso de frontière de la Communauté tout au long du mois de novembre afin de passer un Noël “en famille” et non “par Skype”. “Les fermetures de périmètres travaillent de concert avec la fermeture des zones sanitaires de base, il serait positif que la fermeture de la Communauté de Madrid soit prolongée jusqu’à fin novembre”. Ainsi, selon Aguado, la «certitude» serait offerte aux citoyens.

Díaz Ayuso “a le dernier mot”

Le vice-président régional a confirmé que il “n’aurait pas pris les mêmes mesures que le président”. Par exemple, il s’est assuré qu’il aurait demandé l’état d’alerte «avant» et n’aurait pas ouvert la Communauté ce mardi, mercredi et jeudi, comme l’a fait Diaz Ayuso. Aqueux Il n’a pas caché qu’il avait des “divergences” avec le président, bien qu’il ait ajouté qu ‘”il y a plus de points d’accord” et qu’ “elle a le dernier mot” pour les décisions que vous respectez.

Lors de son discours, Aguado a défendu l’avantage en termes économiques de fermer Madrid sur le périmètre. Sur le pont Todos los Santos, comme il l’a expliqué, «la mobilité a été réduite de plus de 50%» et «le secteur des maisons rurales a augmenté de 37%, le secteur de la restauration de 17% et le secteur du textile de 10% ». “Cette fermeture contribue à éviter la mobilité en dehors de la Communauté et constitue un ballon à oxygène pour de nombreux secteurs”, a-t-il indiqué.

Exige que le gouvernement prenne des mesures pour éviter la détention à domicile

Cependant, pour Aguado, cela ne suffit pas et c’est pourquoi il a demandé au gouvernement central de faire ses «devoirs» et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de se retrouver à la maison. «Où est Pedro Sánchez? Face à une pandémie mondiale, il est dramatique que ce sont les communautés autonomes qui prennent les mesures. Où est le président de mon pays? Est-il raisonnable que nous ayons un président qui est un spectateur de la pandémie et qui a démissionné de ses responsabilités? », A-t-il déclaré.

«Les devoirs doivent être faits maintenant. Je demande la force maintenant si nous voulons éviter d’être enfermés chez nous. Je veux passer un Noël avec ma famille et mes frères à table. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être condescendants. Nous sauverons Noël si nous agissons le plus tôt possible », c’est fini.