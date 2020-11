COVID-19 :

Les autorités sanitaires insistent sur le fait que Noël prochain devra être différent en raison de la pandémie et les scientifiques soutiennent que c’est le cas. Limitations des rassemblements sociaux, couvre-feu … Il sera nécessaire de maintenir des restrictions pour ne pas souffrir d’une augmentation des cas. Mais les mesures recommandées par certains experts vont encore plus loin.

Les spécialistes ont déjà conseillé d’éviter de chanter des chants de Noël car lors de l’exécution de cette activité, il y a une plus grande émission de gouttelettes et d’aérosols et maintenant Un groupe consultatif du gouvernement britannique recommande également de ne pas jouer aux jeux de société à Noël.

Le Groupe consultatif scientifique de l’exécutif pour les urgences (SAGE) dirigé par le Premier ministre Boris Johnson a souligné la nécessité d’éviter cette tâche afin qu’elle ne produise pas de situations à risque. Ils croient que les personnes qui se rapprochent et touchent les pièces du jeu peuvent aider le virus à se propager.

Gardez la distance et l’hygiène



Cet organisme souligne également qu’il est commode que les enfants évitent de s’approcher trop près des personnes âgées de la famille et que, dans la mesure du possible, ils ne se mélangent pas aux membres d’autres ménages pendant ces dates.

De plus, les experts de SAGE insistent sur l’importance de maintenir une distance de sécurité et de se laver les mains fréquemment pour réduire le risque de contagion. Ils recommandent également de nettoyer fréquemment les surfaces et les poignées de porte, en particulier lors de réunions de famille à Noël.

L’alternative aux jeux de société

L’organe consultatif du gouvernement britannique propose comme alternative aux jeux de société traditionnels, tels que Monopoly ou Scrabble, que d’autres types de jeux sont joués sans que les membres de la famille soient proches. Une option qu’il suggère sont les jeux basés sur questionnaires, car ils permettent de maintenir la distance de sécurité.