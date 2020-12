COVID-19 :

Alors que les vaccins approchent à grands pas et que le Royaume-Uni administre déjà les doses pour mettre fin à la pandémie de coronavirus, le retour de la «vieille normalité» semble de plus en plus proche. Les experts indiquent déjà le printemps prochain comme la date du retour à la vie telle que nous la connaissions auparavant. Avril ou mai sont les prévisions les plus prometteuses et même la prédiction que Moncef Slaoui, le conseiller en chef de l’opération “Warp Speed” (“vitesse de la lumière”), des États-Unis, remue pour revenir à cette normalité. lorsqu’un grand nombre de personnes ont déjà reçu le vaccin COVID-19.

Cependant, malgré la lumière au bout du tunnel, de nombreux autres experts appellent au calme. C’est une date très encourageante, mais nulle part nous ne devons être trop confiants en ce qui concerne une pandémie mondiale. De nombreux chercheurs demandent des “ pieds de plomb ” avec le coronavirus et même le ministre de la Santé, Salvador Illa, demanda conscience: “Le vaccin tuera le virus, mais il ne prendra pas fin en 2021.” En fait, en Espagne, il a déjà été confirmé l’utilisation obligatoire des masques pour toute l’année prochaine.

“Nous allons commencer à voir la lumière au bout du tunnel, mais il y a encore des mois très durs”, Illa rappelle à la population espagnole, demandant calme et prudence pour l’année prochaine, quand ils commenceront à se faire vacciner selon les groupes déjà annoncés par les autorités sanitaires. «La route est très instable», rappelle le ministre de la Santé. “Nous estimons qu’il nous faudra une période de six ou sept mois pour vacciner toute la population espagnole », souligne, étant le premier les personnes âgées, qui l’ont reçu au début de la nouvelle année. Mais la prévention devra rester active en 2021.

Les autorités britanniques demandent également le calme

Le Royaume-Uni a été le premier pays à lancer sa campagne de vaccination faire face à la pandémie de coronavirus. Ils ont commencé cette semaine et, malgré les bonnes nouvelles, les conseillers experts du gouvernement britannique choisissent de maintenir leurs prévisions pour l’année prochaine, suivant des plans de prévention. Comme le souligne le Daily Mail, les experts estiment qu’une immunité généralisée contre le COVID-19 Il n’arrivera pas avant quelques mois et il semble même qu’avril soit une date très proche pour pouvoir parler de cette «vieille normalité».

Le vaccin réduira le taux de mortalité, tout comme les hospitalisations, en particulier chez les personnes et les groupes à risque, mais en aucun cas cela ne mettra fin à la transmission communautaire. Cela diminuera, mais cela ne prendra pas fin puisque tout le monde ne sera pas vacciné d’ici là. De plus, il faudra un certain temps pour que ce vaccin devienne courant.

L’OMS appelle au dialogue avec les citoyens pour les vaccins

La Organisation mondiale de la SANTE (L’OMS) a fait part de son inquiétude face au nombre de personnes qui refusent de se faire vacciner. Par conséquent, l’organisation demande aux gouvernements des différents pays d’ouvrir un dialogue avec leurs citoyens afin que tous les doutes sur les doses puissent être clarifiés, de la manière la plus transparente possible, comme indiqué par Informativos Telecinco. Avec cela, l’objectif est de lutter contre la peur de se faire vacciner. En outre, la priorité sera donnée aux groupes à risque.

«Il est très important que les gouvernements et les responsables de la santé commencez à communiquer avec les citoyens pour expliquer le processus de déploiement des vaccins car cela se produit très rapidement et il y a beaucoup d’anxiété et de questions de la part des gens “, a expliqué le scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, qui a ajouté que, dans la plupart des cas, ce sont “des questions légitimes auxquelles il faut répondre de manière ouverte et transparente”.