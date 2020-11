COVID-19 :

L’Espagne est toujours très consciente du développement de divers vaccins contre le COVID-19 afin de pouvoir les administrer à la population le plus rapidement possible. Le gouvernement, qui a assuré il y a quelques jours que la vaccination de masse n’arriverait pas avant le printemps prochain, prédit maintenant que les premières doses pourraient arriver début 2021. Plus précisément, le vaccin de Pfizer, qui a un 90% efficace, a rapporté la société lundi.

Cela a été annoncé ce mardi par Salvador Illa, ministre de la Santé, à RTVE: «Nous espérons que cette semaine ou la semaine prochaine, d’autres contrats pourront être signés avec la société Pfizer et avec d’autres sociétés et que les premières doses pourraient arriver en début d’année qui vient”. De Pfizer, ils pourraient se rapprocher de 20 millions de doses qui immuniseraient environ 10 millions de personnes. De cette façon, Illa espère que «vers le mois de mai nous pourrions avoir un pourcentage pertinent de la population vaccinée ». Il sera d’abord administré à secteurs les plus vulnérables, plus âgé et puis aux personnes qui sont en contact avec ces groupes, comme les toilettes.

Il a également révélé que «le vaccin sera gratuitsera distribué par le système national de santé ». Même ainsi, il y a un risque qu’une partie de la population soit réticente à le porter, même si Illa croit que “Le public réagira bien, il est responsable”, alors tu penses que ce ne sera pas nécessaire le rendre obligatoire, bien que «ce soit quelque chose que nous ne pouvons pas exclure». Dans ce sens, le ministre a insisté sur le fait que “Les vaccins sauvent des vies” et «ils permettront à la pandémie de passer à un stade différent, non seulement en Espagne mais dans de nombreux pays voisins au niveau de la reprise économique et sociale et la réaction d’hier des marchés boursiers indique ce changement, avec prudence, mais nous commençons à voir une lumière au bout du tunnel ».

Prix ​​des masques

L’une des grandes plaintes de la population espagnole concerne le coût élevé des masques. À ce propos, le ministre a déclaré que “le masque sera nécessaire pendant de nombreux mois” et, par conséquent, le gouvernement travaille sur le Réduction de la TVA, bien qu’il n’ait pas osé dire ce qui va se passer: “Je veux faire attention à la baisse de la TVA, est limité à un maximum et nous verrons si nous pouvons faire un effort de plus ».

Qu’arrivera-t-il à Noël?

Il reste un peu plus d’un mois avant l’arrivée de l’une des fêtes les plus importantes de notre pays: Noël. Cependant, il y a beaucoup d’incertitude sur ce qui va arriver parce que tout dépendra de la situation épidémiologique en Espagne à ce moment-là. Pour l’instant, Illa a assuré que “nous voyons déjà cinq jours avec stabilisation relative cas pour 100 000 habitants sur une période de 14 jours. En moyenne en Espagne, nous sommes 528 plus ou moins », bien que les données d’hospitalisation et de décès “vont avec un peu de retard” et “il faut attendre entre deux et trois semaines pour voir le résultat des mesures”. “Aujourd’hui, l’Andalousie applique des mesures et nous devons attendre de voir ce qui se passera dans les prochains jours”, a-t-il ajouté.

C’est pourquoi l’avenir de Noël est si incertain. «Nous allons voir comment nous sommes arrivés à décembre en termes épidémiologiques, mais nous devrons analyser avec les communautés autonomes pour voir quelles mesures nous prendrons. Nous verrons si les familles peuvent être réunies, s’il peut y avoir des actes religieux … mais la même chose que Noël de l’année dernière, malheureusement, ils ne seront pas“, c’est fini.