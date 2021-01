COVID-19 :

Le ministre de la Santé, Salvador Illa a prévenu ce samedi que l’Espagne est dans la troisième vague et que les données enregistrées ces derniers jours “sont très inquiétantes”. S’est souvenu Au cours des 14 derniers jours, 230449 infections ont été signalées, ce qui implique une incidence cumulative de 535,10 cas pour 100 000 habitants. Sept jours plus tard, l’incidence serait de 337,99 cas. De même, la pression hospitalière augmente également, a-t-il souligné.

Cependant, Illa a envoyé un message rassurant: “Nous avons de l’expérience et nous savons comment plier cette nouvelle courbe». Ce sera avec lui état d’alarme valide jusqu’au 9 mai, comme indiqué. En ce sens, il a affirmé qu’il était décrété «d’avoir un ensemble commun de mesures dans tous les territoires pour plier les caisses, pour nous fournir indicateurs communs d’appliquer les mêmes politiques dans des cas similaires, proportionnés aux situations, avec un cadre juridique Cela fonctionne, cela a fonctionné et cela fonctionne ».

Ainsi, il a insisté sur le fait que l’Espagne vaincra la troisième vague tout comme elle a vaincu la première: co-gouvernance et de cet état d’alarme qui a fonctionné et fonctionne ». Il a également remarqué, comme ces derniers jours, que la garde à domicile n’est pas envisagée: «Avec les instruments dont nous disposons, l’état d’alarme suffit. Nous voulons à nouveau demander aux citoyens suivre à la lettre les recommandations et dispositions des autorités». Quant au reste des mesures, telles que couvre-feu anticipé, l’exécutif sera favorable à leur révision, toujours “avec le garanties légales maximales lorsqu’elle affecte la limitation des droits fondamentaux ».

Bon fonctionnement de la campagne de vaccination

Concernant la vaccination, le ministre a réitéré que “La stratégie fonctionne”. “L’Espagne est le neuvième pays au monde en vaccination et l’un des premiers de l’Union européenne. Près de 70% des doses délivrées l’ont déjà été aux citoyens de notre pays. Le taux de vaccination est optimal, ils ont été vaccinés 90000 personnes en un jour. J’ai annoncé que cette semaine nous allons acquérir la vitesse de croisière et nous l’avons acquise », a-t-il soutenu. De cette manière, elle reste fermement convaincue que l’Espagne atteindra son objectif déclaré: qu’en été 70% de la population a été vaccinée. “Avec une stratégie qui fonctionne, nous allons y parvenir.”

Concernant l’annonce que BioNTehc-Pfizer a faite ce vendredi sur la réduction des vaccins qui sera distribué la semaine prochaine “pendant environ problèmes et réglages d’usine que l’entreprise a en Belgique pour fabriquer plus tard plus de doses », Illa a révélé que l’Espagne recevra un 56% de ce qui correspondrait, c’est-à-dire, 205 725 doses, au lieu des 360 000 habituels. La semaine suivante, on s’attend déjà à ce que 100% des doses soient reçues. “Dans ce trimestre, nous les recevrons tous, et dans le second encore plus”, a-t-il souligné.

En raison du changement de répartition, le gouvernement a dû effectuer “Ajustements pour s’assurer que toutes les personnes qui ont reçu la première dose reçoivent la seconde”. Ainsi, ce lundi unadministration de la deuxième dose pour réaliser, à court terme, qu’il y ait «plus de vaccinés que d’infectés dans les mois à venir».

Enfin, Illa a annoncé que les prochaines étapes seront de faire connaître «dans les prochains jours» le groupes cibles population qui commencera à être vaccinée une fois la première étape couverte et scellera les accords en cours de négociation pour fournir des vaccins à Andorre “En principe de solidarité”.