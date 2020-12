COVID-19 :

La pandémie de coronavirus est toujours pleinement active, mais les plans de vaccination nous permettent déjà de voir un avenir plein d’espoir. Cela a été reconnu par le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui dans une interview à Public assure que nous sommes “au début de la fin” d’une crise qui a jusqu’à présent causé 1 730 575 infections et 47 624 décès en Espagne.

Illa révèle dans ce médium que, “si tout se passe bien”, A la fin de l’été, 70% de la population sera vaccinée dans notre pays, ce qui générera une immunité collective, situation qui entraînera un changement majeur dans la lutte contre la pandémie.

“Probablement, à la fin de l’été, 70% de la population sera vaccinée. Et ce sera beaucoup, même si ce ne sera pas la fin de la pandémie parce que cela se produira lorsque nous aurons vacciné un pourcentage élevé de la population mondiale, et ce sera cela prendra tout de 2021 et une partie de 2022, selon les experts “, affirme le chef de la Santé.

“Le début de la fin”

L’Espagne administrera les premières doses du vaccin au début du mois de janvier et dans les plans que le gouvernement gère la prévision est que des millions de citoyens sont déjà vaccinés dans les premiers mois de 2021, ce qui nous amènera à être «à un stade très différent» à la fin de l’été. «C’est pourquoi je crois que nous sommes au début de la fin», déclare Salvador Illa.

Cependant, le ministre de la Santé prévient que des restrictions et des mesures de protection seront encore nécessaires pendant un certain temps. Spécifique, souligne la nécessité de vacciner un pourcentage élevé de la population afin que les restrictions puissent être levées. “Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur l’immunité des vaccins et ici nous devons appliquer le principe de précaution”, soutient-il.

“Ce sera lorsque les experts recommanderont de lever les restrictions, même si je suis en faveur de ne pas se précipiter car nous avons tous vu l’année où nous sommes ici”, Illa ajoute à ce sujet dans Public. «Commencer à vacciner est très important et indique un horizon, mais nous ne pouvons pas nous précipiter en abaissant les restrictions car il n’est pas si difficile que la transmission revienne», insiste Salvador Illa.

Noël

Le ministre de la Santé reconnaît qu’il existe un risque de troisième vague en raison des caractéristiques de Noël, mais estime que les mesures qui seront appliquées seront suffisantes pour maîtriser la pandémie, car “il n’a pas de sens de décréter des mesures impossibles à respecter”.

«Noël est une période spéciale, où les proches se retrouvent, et éviter cela aurait été contre-productif. Ce que nous avons fait, c’est la limiter », explique Illa, qui demande aux citoyens de prendre des précautions extrêmes en ce moment.