COVID-19 :

Salvador Illa, ministre de la Santé, a comparu ce mardi devant les médias après la célébration de la Conseil des ministres. Le titulaire du portefeuille Santé, avec le Porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, et le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, ils ont apprécié à la fois l’évolution de la pandémie et la tempête Filomena.

María Jesús Montero a pris la parole en premier lieu, qui a souligné réponse de la société espagnole ces derniers jours. “Nous apprécions également les efforts de milliers de les fonctionnaires qui développent leur travail au coup par coup réorienter la normalité et maintenir les structures essentielles opérationnelles. Aussi l’effort de les professionnels de la santé, qui ont doublé leurs équipes pour que les patients hospitalisés reçoivent les soins nécessaires. Dans ces situations, la nécessité de renforcer les systèmes publics devient évidente. “

<< Le Gouvernement respecte ses locaux électoraux. Au cours des deux années présidées par Sánchez la facture d’électricité a été réduite de 40%. Nous sommes confrontés à un hausse ponctuelle due à la tempête, où l’augmentation de la demande a créé ce pic sur une partie de la facture d’électricité. Il faudra voir au final la répercussion directe au cours de ce mois. »Concernant une éventuelle réduction de la TVA, le ministre des Finances a déclaré que L’Espagne a été «avertie» par l’Europe de l’utilisation de tarifs réduits et super-réduits.

Marlaska fait le point sur le déploiement

Après le porte-parole du gouvernement, c’était au tour de Grande-Marlaska. Le ministre de l’Intérieur a rapporté mort de cinq personnes au cours des derniers jours de la tempête: deux à Malaga, un à Zarzalejo et deux sans-abri à Barcelone. “Je veux envoyer mes condoléances aux familles et aux amis de ces personnes.” Il a également souligné le accident d’un opérateur lors du renversement de la souffleuse à neige avec laquelle il travaillait.

Marlaska a passé en revue différents incidents survenus au cours de ces jours, comme le chute d’un mur en Andalousie ou sauvetage de cinq personnes ils étaient entraînés dans la voiture. Le propriétaire de l’intérieur, à son tour, a souligné les coupures d’approvisionnement en Castille-La Manche et dans la Communauté valencienne, dont il assure «sont déjà corrigées. L’Etat a déployé toutes les ressources à sa disposition. Le 5 janvier, du La direction de la protection civile a émis un avis auprès de la DGT, de l’Aemet et de la direction générale des routes. Ces jours-là ont commencé les travaux préliminaires pour les positions des unités de l’UME pour les rapprocher des lieux les plus risqués “.

«Les groupes de trafic et l’aéroport et le système ferroviaire ont également été préparés. Aemet, soulevé à nouveau jeudi 7 janvier, sur la dureté de la tempête. Ce jour-là, la phase préliminaire du plan d’urgence a été activée. Grâce à ce cadre réglementaire, le Comité d’Etat de Coordination et de Direction (CECOD), qui s’est réuni le 7 janvier. Toutes ces ressources ont permis une réponse de toutes les administrations avec une coordination efficace entre toutes et l’assurance de services essentiels “.

Le ministre a souligné le présence de jusqu’à 48 000 membres des forces et organes de sécurité de l’État pour aider aux travaux de sauvetage et de véhicule. Auparavant, assure-t-il, ils ont “empoché 11300 camions dans les zones désignées. La DGT a pris des dispositions. “Au total, il y a eu 21 actions de l’UME, dont 15 dans la ville de Madrid. De même, il a apprécié la collaboration avec la Croix-Rouge espagnole pour les soins dans la Cañada Real de Madrid.

Sur la possibilité de déclarer Madrid une zone catastrophique, a reporté la décision à la conclusion de la situation d’alarme. «Nous avons commencé à évaluer les dégâts qui se produisent, la situation d’alerte n’est pas terminée. Tant à Madrid qu’ailleurs, il est toujours en vigueur. Lorsque nous aurons l’évaluation des dommages, nous prendrons la décision“.

Enfin, il a averti que les basses températures dans de nombreuses provinces du pays sont toujours en alerte. “Nous insistons sur le appel à la prudence et à la prudence. Il est important que les citoyens sachent clairement que l’alerte n’est pas terminée. La prudence est importante à pied et sur la route. La DGT rapporte qu’il y a 527 routes touchées par la glace et la neige: 113 routes sont fermées et 128 ont besoin de chaînes. Nous n’avons pas de camions ensachés et les entrées de Mercamadrid sont opérationnelles ».

En ce qui concerne les communications, il a indiqué que << les services de train longue distance ils se rétablissent progressivement. Quant au transport aérien, l’aéroport Adolfo Suárez Madrid Barajas opère depuis hier dans tous ses terminaux. Afin d’avoir une évaluation définitive, nous devrons attendre la fin des effets indésirables.

“Un mois de janvier compliqué arrive”

«L’évolution est inquiétante. Nous sommes dans une situation très préoccupante avec une incidence cumulée à 14 jours de 435 cas pour 100000 habitants. Nous sommes attendus dans les deux premières heures, nous savons quoi faire. Une stratégie à trois piliers, un ensemble d’actions proportionnelles à la situation épidémiologique. Une fois les mesures adoptées, elles n’ont pas de réponse immédiate, mais il faut attendre deux semaines. Un janvier compliqué arrive, des semaines difficiles arrivent. Nous savons ce qui doit être fait et nous le faisons. Les mesures dictées doivent être respectées. “

Parmi eux, il a mis en évidence deux «armes magiques» telles que limitation de la mobilité et réduction des contacts sociaux. De cette façon, Illa rejette “aucun mesure supplémentaire telle que la détention à domicile. Les mesures prises sont similaires à ceux du reste des pays dans notre environnement«Et à ce propos, il a souligné que l’arrivée de la tempête avait contribué à ralentir la mobilité.» La mesure dans laquelle Filomena a influencé la pandémie est bonne, réduit la mobilité. Tout surpeuplement n’est pas bon. “

Progrès de la vaccination

Quant au plan de vaccination, il a rendu compte de son évolution. “Il y a 406091 personnes vaccinées, un peu plus de la moitié des vaccins reçus. Hier, les doses du vaccin de Pfizer et BioNTech sont arrivées, nous avons déjà reçu plus d’un million au total, aujourd’hui ils seront reçus en Estrémadure et à Grenade en raison de problèmes logistiques. Ce matin nous avons reçu 35700 boîtes de vaccin Moderna pour que les communautés autonomes les reçoivent dès demain. La distribution sera juste. En relation avec ce vaccin, nous recevrons 599000 doses au cours des prochaines semaines“.

En revanche, il a signalé la demande d’approbation d’un nouveau vaccin dans l’Union européenne. “Aujourd’hui a eu La demande d’AstraZeneca d’autoriser la distribution de son vaccin en Europe est officiellement entrée. Notre pays est prêt au cas où nous aurions un résultat positif. “

“L’objectif de cette semaine est que tous les établissements de soins infirmiers ont reçu la première dose de vaccins. Il est prévu que lundi prochain la première personne vaccinée recevoir la deuxième dose du vaccin. Nous pensons que cette semaine sera acquise vitesse de croisière en vaccination. Au cours du week-end, malgré Filomena, la vaccination s’est poursuivie. “

Interrogé sur les paroles de Fernando Simón hierEn ce qui concerne les célébrations de Noël, il a évoqué “Plan de Noël élaboré avec les communautés. C’était le mesures appropriées avec les informations dont nous disposions à ce moment là. Nous avons augmentation des cas comme d’autres partenaires européens. Nous devons appliquer la procédure d’action que nous avons avec les communautés autonomes ».

Enfin, il a confirmé que le Conseil des ministres prolongé jusqu’au 2 février la limitation des vols et de l’entrée des navires en provenance du Royaume-Uni en raison de la nouvelle souche de coronavirus détectée sur les îles.