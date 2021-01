COVID-19 :

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, et la ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias, ont comparu devant les médias ce lundi après la réunion du Conseil Interterritorial du Système National de Santé. Ils l’ont fait tous les deux accompagnés du médecin María José Sierra, du centre d’alerte sanitaire.

Lors de la comparution, les questions abordées lors de la réunion, les dernières données sur la pandémie et l’évolution de la campagne de vaccination ont été expliquées. Sur ce dernier aspect, Salvador Illa a détaillé les doses administrées jusqu’à présent: “A ce jour, 718 535 doses du vaccin ont été distribuées dans notre pays. 82 834 d’entre elles ont été administrées à la population.”

Le ministre de la Santé a révélé que ces chiffres seront communiqués quotidiennement et par les communautés autonomes et a tenu à préciser que “il ne s’agit pas d’établir un classement”. “Toutes les communautés font de gros efforts pour administrer progressivement le vaccin. Je tiens à saluer leur travail et les efforts de l’ensemble du système national de santé”, ajoutée.

La stratégie ne sera pas modifiée

Illa, qui a révélé que la troisième livraison de doses du vaccin Pfizer et BioNTech a eu lieu ce lundi, n’était pas préoccupée par le taux de vaccination au début de la campagne et a assuré que le plan est en cours d’élaboration tel qu’établi. “Le processus de vaccination se développe selon le plan établi et il n’y a pas de problème de stockage. Le processus démarre bien et évolue correctement. Cette semaine, nous allons prendre une vitesse de croisière par rapport à la vaccination”, assuré.

Par ailleurs, le chef du ministère de la Santé a exclu que la stratégie de vaccination soit modifiée pour accélérer le rythme: «Le système a la capacité de vacciner beaucoup plus de population. Nous avons reçu une deuxième livraison régulière de vaccins et nous n’avons aucune inquiétude quant au fait que le taux doive être augmenté. Nous sommes sûrs que le travail qui a été fait le permettra. et nous le verrons cette semaine. “

Un confinement sévère exclu



Salvador Illa a averti que l’impact de la pandémie était sur une tendance à la hausse en Espagne et a appelé à la responsabilité des citoyens: “Des semaines compliquées continuent de nous arriver. Tant qu’une partie importante de la population ne sera pas vaccinée, nous devons être très prudents.”

Malgré l’augmentation des cas, Illa a exclu la possibilité qu’un confinement sévère soit appliqué prochainement. «Personne n’a proposé un confinement sévère et ce n’est pas dans l’esprit du ministère. Cette mesure n’est pas envisagée. La grande majorité des conseillers régionaux ont détaillé des mesures plus sévères car ils constatent une croissance des cas dans leur communauté. Plus tôt ils réagissent, mieux c’est. Beaucoup de ces mesures ont déjà été communiquées et d’autres le seront prochainement. “