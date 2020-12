COVID-19 :

Le vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca est sûr et a une efficacité moyenne d’au moins 70%. Cela a été démontré par les résultats préliminaires de la phase 3 des essais cliniques, qui sont menés sur des êtres humains. Les données ont été publiées dans la revue scientifique The Lancet.

Ces résultats ont été examinés par un comité de scientifiques indépendants et montrent que le vaccin d’Oxford et d’AstraZeneca il n’a provoqué aucune hospitalisation ni aucune maladie grave chez les patients qui ont été vaccinés dans les essais.

Selon l’agence ., ces résultats sur l’efficacité clinique du médicament (AZD1222) proviennent de analyse d’un groupe pré-spécifique de la phase 3 réalisée au Royaume-Uni et au Brésil avec 11 636 sujets, auxquels s’ajoutent des «données de sécurité» d’un total de 23 745 personnes testé dans quatre tests développés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud.

Des scientifiques de l’Université d’Oxford ont découvert que leur vaccin il est efficace en moyenne à 70% administré en deux doses (préparatoire et rappel). Cependant, ils ont constaté que la variation de la quantité de chaque dose affecte le résultat. De cette manière, lorsqu’une demi-dose est administrée suivie d’une dose complète, le niveau d’efficacité du vaccin s’élève à 90% et tombe à 62% lorsque les patients reçoivent deux doses complètes.

Vaccin sûr



L’équipe de chercheurs a également rapporté dans un communiqué que seules trois personnes sur 23 745 personnes ayant participé aux tests ont subi des «effets indésirables graves» sur une période moyenne de 3,4 mois. De plus, il a précisé que tous ont évolué positivement et continuent de faire partie des essais cliniques.

«Dans les futures revues, y compris plus de données au fur et à mesure qu’elles seront disponibles, nous étudierons les différences dans les sous-groupes clés, tels que les personnes âgées, les différentes ethnies, les dosages, les heures de rappels, et déterminerons ainsi quelles réponses immunitaires offrent une protection. contre les infections ou les maladies “a déclaré Merryn Voysey, l’un des auteurs de l’étude, dans des déclarations recueillies par ..

Le vaccin contre le coronavirus développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca est l’un des trois plus avancés avec celui de Pfizer et BioNTech, qui a déjà commencé à être appliqué au Royaume-Uni, et celui de la société américaine Moderna.