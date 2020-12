COVID-19 :

À la mi-mai, peu de temps après le début de la désescalade du confinement en Roumanie, le cordonnier Grigore Lup, de la ville transylvanienne de Cluj, a remarqué que les gens oubliaient de respecter les recommandations des autorités sanitaires. maintenir 1,5 mètre de distance entre les personnes pour éviter les infections à coronavirus. “Vous pouvez le voir dans la rue, les gens ne respectent pas les règles de distanciation sociale. Je suis allé au marché pour acheter des graines pour mon jardin. Il n’y avait pas beaucoup de monde là-bas, mais ils ne cessaient de se rapprocher », a critiqué Lup, qui fabrique des chaussures en cuir depuis 39 ans.

Observant ce comportement qui lui plaisait si peu, il lui vint à l’esprit d’en faire chaussures en cuir géantes cela facilitera le calcul à maintenir. Plus précisément, sa taille est l’équivalent d’un Taille européenne 75. «Si deux personnes avec ces chaussures étaient face à face, il y aurait presque un mètre et demi entre elles», a expliqué Lup. Cette nouvelle chaussure est rapidement devenue un succès et a commencé à se produire livraisons internationales. Vous avez maintenant créé le version plus chaude Pour l’hiver. Il semble qu’il réussira à nouveau avec son produit, car jusqu’à Le Père Noël a déjà possédé une paire de ces chaussures géantes.

Plus de 68 millions d’infections dans le monde

Dans le monde entier, ils ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures plus de 634 000 nouveaux cas et plus de 12 300 décès, dont le total dépasse 68,2 millions de personnes infectées dans le monde, selon le bilan publié ce mercredi par l’Université Johns Hopkins. Avec les nouvelles données, le décompte global est déjà à 68252608 personnes infectées Oui 1557343 décès, tandis que les patients qui se sont rétablis s’élèvent à 43,9 millions.

Spécifique, Russie, Qu’est que c’est quatrième pays le plus touché au monde à cause de la pandémie, ça compte 2,49 millions d’infections et 43674 décès. Le pays déjà a commencé la vaccination, conseillant les citoyens immunisés Spoutnik V Quoi ne buvez pas d’alcool pendant 42 jours après la première des deux doses afin de ne pas réduire l’efficacité. Tel que rapporté par ., Tatiana Golikova, en charge de l’opération au niveau national, a déclaré vendredi dernier «que les vaccinés ils doivent également éviter les lieux publics et réduire leur consommation de médicaments». À leur tour, les personnes vaccinées contre la grippe devront attendre au moins 30 jours pour appliquer le médicament contre le COVID-19