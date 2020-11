COVID-19 :

Il reste deux mois avant la fin de l’année fatidique 2020 et rien n’indique que le vaccin apparaîtra, de manière distribuable, avant la fin de l’année. Par conséquent, comme toutes les prévisions l’indiquent, les espoirs sont tournés vers la prochaine 2021. En fait, Josep Baselga, directeur du domaine de recherche et développement en oncologie de la société pharmaceutique AstraZeneca, l’une de celles qui mènent la course pour trouver un vaccin efficace, a donné son échéance: “A la fin du premier trimestre de l’année prochaine, si tout se passe bien, les vaccins seront à un stade avancé de distribution ».

Nous parlerions donc de Mars et début avril, juste au moment où le début de la pandémie et l’état d’alerte ont été déclarés en 2020, quand le vaccin AstraZeneca pourrait commencer à être distribué. En fait, il a confirmé à RAC1 qu’il y aura 3 milliards de doses de vaccins, dont il espère que son efficacité sera vérifiée.

«À l’heure actuelle, il y a quatre vaccins en phase trois. A partir de maintenant et jusqu’à la fin de l’année, il est fort probable qu’un, deux ou trois auront déjà les résultats. Ces vaccins fonctionnent. Ils génèrent des anticorps et une immunité cellulaire contre le virus. On parle de novembre ou, tout au plus, de fin d’année“, A révélé. Cependant, pour Baselga ce qui est «compliqué», c’est la distribution en raison de la forte demande qui existe, c’est pourquoi jusqu’à la «fin du premier trimestre» de 2021 Ils ne seraient pas dans la “phase de distribution avancée” susmentionnée.

175 vaccins différents et ce n’est pas la seule solution

Pour la grande majorité de la population, le vaccin est le grand salut de la pandémie, de sorte que toutes les illusions et tous les espoirs retombent sur lui. Cependant, Josep Baselga a tenu à souligner que “Le vaccin aidera, mais ce n’est pas la seule solution”, car elle a défendu qu’elle ne devrait pas être obligatoire: “Un principe de liberté individuelle doit prévaloir qui est indéniable”

Par conséquent, dans votre entreprise, chez AstraZeneca, des travaux sont menés en parallèle sur un traitement par «anticorps monoclonaux», pour pouvoir appliquer les anticorps de personnes qui ont déjà transmis le virus à d’autres patients ou à des patients potentiels. 16 de ces traitements sont également en développement, avec un qui “est formidable” surtout. En réalité, Baselga évoque également la nécessité d’appliquer deux doses de son vaccin, à 28 jours d’intervalle entre les deux.

Au total, l’expert a expliqué que 175 vaccins différents sont distribués dans le monde et en développement, dont 10 sont déjà en phase de vérification finale et 35 autres dans des essais cliniques avec des patients. Avec tout cela, Baselga ose dire que l’été prochain sera “relativement normal”: «Nous ne reviendrons jamais à la normalité de ce que nous avions jusqu’à présent. Mais en été, nous pouvons avoir une vie relativement normale. Nous aurons un hiver horrible. Des mois très difficiles arrivent, mais au début de l’année, la situation commencera à changer et nous pourrons avancer ».