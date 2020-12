COVID-19 :

L’une des grandes inconnues du coronavirus à l’origine de cette pandémie mondiale C’est le temps d’immunité des personnes infectées. Au cours de ces mois, les chercheurs s’efforcent d’obtenir une réponse fiable à cette question qui peut être essentielle dans le développement et l’administration du vaccin.

“L’immunité peut durer au moins huit mois”

Eh bien, certains scientifiques australiens ont publié une étude dans la revue spécialisée «Science Immunologie» Quoi détermine que la période d’immunité des personnes qui ont souffert de la maladie est d’au moins huit mois.

Le rapport annonce que 25 patients atteints de COVID-19 ont été analysés et 36 échantillons de sang ont été prélevés du quatrième jour de l’infection au jour 242 après l’infection. Tous les patients ont conservé leur Cellules B (Les cellules mémoire, qui “ se souviennent ” de l’infection virale, déclenchent une réponse immunitaire protectrice si elles sont réexposées et reconnaissent la nucléocapside et les protéines de pointe, deux composants clés du SRAS-CoV-2.)

Cette conclusion est une excellente nouvelle, car certaines études antérieures ont révélé que l’immunité pouvait être perdue rapidement. “Il ne semble pas non plus que la réinfection soit courante. Et s’il y en a, dans ces maladies, elle se produit généralement avec des symptômes plus légers que la maladie d’origine”le directeur de l’Association espagnole de vaccination, Jaime Jesús Pérez, a commenté AS.

Très peu de cas de réinfection possible dans le monde

En Espagne, un cas de personne réinfectée est connu, bien qu’il soit toujours en cours d’investigation s’il s’agit vraiment d’une réinfection, car il pouvait s’agir d’un faux positif ou que des restes du virus étaient toujours présents dans le corps et se sont «réveillés» après un certain temps. Dans le monde, Parmi les plus de 78 millions de cas confirmés, seuls une vingtaine de cas possibles de réinfection ont été confirmés, qui sont également à l’étude.