COVID-19 :

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a refusé d’avancer le début du couvre-feu dans la région, comme le souhaitent certaines autonomies, à 20h00. «Pour ruiner l’industrie hôtelière en Espagne, avec moi qu’ils ne comptent pas», a-t-il affirmé avec force.

Certaines autonomies présidées à la fois par le PP et le PSOE ont demandé cette avance et ce sera ce mercredi que le Conseil Interterritorial du Système National de Santé l’évaluera en présence du Ministre de la Santé, Salvador Illa et des différents conseillers régionaux. En fait, Castilla y León a avancé unilatéralement l’heure du couvre-feu à 20 heures ce week-end et la Cour suprême évalue la situation après un appel du gouvernement.

Madrid, de son côté, a avancé à partir de cette semaine le début du couvre-feu à 23h00, ainsi que la fermeture des bars et restaurants à 22h00. “Clôturer des accords est très simple, mais les récupérer est impossible”Il a ajouté pour défendre un secteur qui, à son avis, “fait bien les choses”. En ce sens, il s’est opposé aux «restrictions» qui ruinent «encore plus» l’hôtellerie, les commerces, l’initiative privée et «tant de familles».

Ayuso a demandé au “respect” de chaque communauté autonome d’appliquer les mesures qu’elle juge appropriées pour arrêter la circulation et la transmission du virus, mais a averti que “Il est très facile de conclure des accords et de renvoyer des gens chez eux.” Cependant, il a ajouté que plus tard, “les récupérer est impossible”.

La stratégie de la Communauté de Madrid

Pour cette raison, la stratégie de la Communauté de Madrid est entendu qu’elle n’impliquera pas d’avancer les heures de couvre-feu ou la fermeture des magasins et des hôtels, mais plutôt continuera à travailler sur leur stratégie de test d’antigène dans toute la région et en confinement chirurgical dans les domaines de santé de base où l’agent pathogène est identifié comme ayant une virulence élevée.

Préoccupation pour les souches brésiliennes et sud-africaines

Finalement, a demandé que les vols entre Barajas et le Brésil et l’Afrique du Sud soient interrompus en raison des nouvelles souches de coronavirus détectées. En ce sens, le directeur du CCAES, Fernando Simón, a déclaré hier qu ‘”il n’y a pas eu de vols vers l’Afrique du Sud depuis 3 semaines”.