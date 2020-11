COVID-19 :

Le COVID-19 poursuit son passage à La Corogne, laissant des centaines de cas quotidiens. Selon les données rapportées ce samedi, au cours des dernières 24 heures, cette zone de santé s’est inscrite 141 nouvelles infections et 86 rejets, entraînant une augmentation des cas actifs de 55 personnes, passant de 1 831 hier à 1 886 aujourd’hui. En parallèle, le hospitalisations, Quoi passer de 145 à 147: 20 dans l’USI du Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), 107 dans l’usine de cet hôpital, 4 dans l’usine du modèle et 1 dans l’USI, 2 dans l’usine et 1 dans l’USI de Quirónsalud, et 12 dans l’hôpital de CEE.

Sagrario Justo et Paula Soto, deux infirmières de l’USI du CHUAC, racontent à La Voz de Galicia comment elles vivent un cauchemar qui, selon elles, s’est terminé en juin. “Je ne sais pas s’il s’agit d’une deuxième vague ou d’un tsunami, mais pour le moment, il semble qu’il n’y ait pas de fin”Sagrario se lamente. Cependant, le service public est convaincu qu’ils réussiront, comme ils l’ont fait lors de la première vague: «La situation nous accable. Vous ressentez l’épuisement. Mais on surmonte parce que notre truc est de prendre soin de nos patients».

Paula, pour sa part, souligne l’énorme inquiétude ressentie par tous ses collègues, non pas pour eux, mais aussi pour leurs proches: “Nous n’arrêtons pas d’être des personnes, nous avons des familles, parents plus âgés, enfants. C’est un souci constant». Cependant, c’est un fardeau qu’ils gèrent individuellement pour ne pas semer la peur. «À la maison, vous préférez ne rien montrer pour ne pas inquiéter votre famille. Ce sont des fardeaux supplémentaires auxquels vous faites face. C’est difficile », ajoute Sagrario.

Le contact humain a été perdu, mais pas la proximité

Bien que Paula confirme que l’afflux de personnes a augmenté, elle reconnaît également que «dans cette urgence, il y en a toujours eu une. Ce qui se passe maintenant, c’est que, plus âgés, il y a des patients COVID-19, qui sont très nombreux ». Le principal problème qui entoure ces patients est de devoir se tenir à distance d’eux, ce qui évite de les toucher, mais l’attitude compte aussi: “Peut-être qu’il ne remarque plus votre main, mais il remarque votre proximité. À travers tout le costume, ce qu’il voit, ce sont vos yeux, ce que vous êtes capable de transmettre “. Sagrario insiste également sur le fait qu’ils ne peuvent continuer à aider les personnes sérieuses qu’avec les mots: «Tout ce que vous dites les rassure, car quand il entre dans l’urgence, il a l’impression qu’il va mourir».

À certaines occasions, «la pression et la charge de travail ne permettent pas d’être aussi professionnel que vous le souhaiteriez», se lamente Sagrario, bien qu’il prétende également avoir tiré quelque chose de positif de ce moment délicat: «J’ai vu que je peux donner quelque chose que je ne savais pas avoir à l’intérieur. J’ai renforcé ma vocation». Et avec ces aspects positifs, c’est ce que vous devez rester. Pour cette raison, il affirme que lorsqu’il rentre chez lui, il ne pense qu’à «tout ce qui reste à faire, à vos collègues et au nombre de personnes qui sont encore là».

Ils demandent la responsabilité sociale

“Aujourd’hui Qui peut dire avec certitude que ce n’est pas positif? Nous pouvons tous être et c’est pourquoi nous ne pouvons à aucun moment baisser la garde “dit Paula. De nombreuses personnes peuvent être infectées sans symptômes et transmettre le virus sans s’en apercevoir. C’est pourquoi il est important de toujours respecter les règles de sécurité de base: masque, distance et hygiène des mains. L’infirmière reproche que certains ne les suivent pas car ils contribuent à alimenter cette seconde vague: «A l’hôpital, je peux demander à quelqu’un de mettre correctement le masque, dans la rue je n’ai pas cette autorité. Je marche et je vois que nous ne faisons pas bien. Et les choses pourraient être meilleures si nous suivions les règles. “