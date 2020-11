COVID-19 :

Le mois de novembre a été accompagné de bonnes nouvelles concernant le développement d’un vaccin contre le COVID-19. Lundi dernier, 9 novembre, le pharmacien Pfizer a annoncé que sa drogue était 90% efficace, même si doit être conservé à environ -70 ° C. Maintenant a été l’entreprise Moderne qui a publié des résultats plus encourageants. Hier, il a déclaré dans un communiqué que son vaccin avait un 94,5% efficace et que “reste stable entre 2 ° C et 8 ° C, la température d’un réfrigérateur domestique standard, pendant 30 jours “, tandis que” il reste stable à -20 ° C jusqu’à six mois».

Tandis que les résultats sont encore provisoires, Juan Andrés, directeur des opérations techniques et qualité chez Moderna, estime que “Ils sont très fiables”. L’expert a expliqué qu’il avait l’intention d’analyser les résultats lorsqu’il y avait 53 participants infectés et que, cependant, il y en a eu 95. “Le comité indépendant d’évaluation des données et de la sécurité nous a contactés en nous disant qu’il y avait 95 personnes qui avaient été infectées, détaillant qui avait le vaccin et qui placebo. Les résultats sont assez concluants et l’indice statistique est très précis dans ce cas », a-t-il expliqué sur le réseau SER.

En plus de la précision en termes d’efficacité du médicament, Andrés s’appuie également sur son total Sécurité: “Il y a une sérieux scientifique génial derrière ça. Il y a beaucoup de travail, de passion et d’amour. C’est de la science pure, de la médecine pure». Cela garantit également que la bataille est contre le virus, et non entre les entreprises qui développent le médicament. Pour cette raison, il a avoué qu’il n’hésiterait pas à se faire vacciner le moment venu: «Quant à moi, c’est à mon tour et le vaccin est disponible Je vais le porter, mes enfants, ma femme et mes parents le porteront. Ce que je dirais aux gens, c’est qu’il reste moins et qu’ils ont confiance ».

Effets secondaires légers

Les effets secondaires C’est l’un des facteurs qui suscite le plus de suspicion chez les citoyens. Au lieu de cela, Andrés a assuré que ces «non seulement enregistré, mais demandé. Cela fait partie du protocole ». Il a expliqué que sur les 30 000 personnes qui ont participé à la phase 3 de l’essai, 15 000 ont un placebo, une solution saline sans aucune activité et 15 000 autres ont le vaccin. Et le résultat est qu’il n’y a pratiquement pas de conséquences négatives.

“La plupart des effets indésirables étaient légers ou modérés et ont duré très peu de temps.. Les plus sévères étaient très spécifiques. Mais les effets secondaires les plus courants n’indiquent aucun type de gravité ou d’alarme », a-t-il précisé. “11 des 95 personnes qui sont tombées malades étaient gravement malades et toutes ont reçu un placebo, pas de vaccin. Ce sont des résultats extrêmement satisfaisants, même chez les personnes qui ne protègent pas le vaccin, cela les aide à éviter de tomber gravement malades », a-t-il ajouté.

Efficace chez les personnes vulnérables

Andrés accueille le efficacité des médicaments chez les personnes âgées, un groupe sur lequel l’étude s’est concentrée. Dans l’annonce, l’entreprise souligne qu’il y avait 7000 participants de plus de 65 ans et 5 000 en dessous, mais avec des maladies chroniques associées à un risque plus élevé de souffrir d’un coronavirus grave, comme le diabète ou l’obésité. «Nous avons fait un grand effort pour que les personnes qui étaient représentées dans le procès soient personnes vulnérables“, A déclaré l’expert, qui a expliqué que sur les 95 personnes infectées, 15 avaient plus de 65 ans. Il a également révélé que les gens de diverses ethnies, “Pour qu’il puisse être une représentation assez fidèle de la diversité sociale.”

La durée de l’immunité est une estimation de chacun

En ce qui concerne la durée pendant laquelle le vaccin nous gardera protégés contre le COVID-19, Andrés a reconnu que nous devrons attendre pour le savoir, bien que “Il y a de très bonnes perspectives”. «Le vaccin a deux doses, la première génère déjà des anticorps et la seconde est un rappel. D’un point de vue immunitaire, la deuxième dose allonge ces anticorps. Une fois qu’une dose de rappel est administrée 28 jours plus tard, une immunité traditionnellement plus durable est construite, mais c’estNous ne le vérifierons qu’au fil du temps», A-t-il détaillé.

Distribution

En ce qui concerne la date à laquelle le médicament sera disponible, il s’est assuré que les premières doses du vaccin pourraient commencer à être distribuées aux États-Unis d’ici la fin de l’année, tant qu’ils reçoivent l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA, pour son acronyme en igles). Une autorisation qui sera demandée dans les prochaines semaines. L’idée est de produire 20 millions de doses du vaccin pour distribution aux États-Unis avant la fin de 2020, tandis que d’ici 2021 l’objectif est de fabriquer entre 500 et 1 000 millions.

Dans L’Europe , les délais sont un peu plus lents car ils ont encore besoin d’une autorisation, mais ils ont déjà commencé à fabriquer le vaccin: «Nous avons fait un alliance avec Lonza (Suisse) et avec Rovi, ici à Madrid, qui nous aide dans la distribution internationale ».