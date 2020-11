COVID-19 :

L’annonce faite par Pedro Sánchez, président du gouvernement, que les vaccins pourraient commencer à être fournis en Espagne en janvier de sorte que dans le six premiers mois a déjà été vacciné le 50% de la population il a peut-être alimenté l’illusion que, désormais, l’utilisation d’un masque n’est plus obligatoire. Cependant, Health prévient que ce ne sera pas le cas, loin de là. Il semble que nous devrons porter un masque tout au long de 2021.

Lors du dernier Conseil interterritorial de la santé auquel participent le ministère de la Santé et les conseillers régionaux pour analyser les mesures de confinement contre le virus, il a été conclu que l’utilisation du masque et des mesures telles que les distances interpersonnelles ou le lavage des mains doivent continuer à être appliquées «Depuis de nombreux mois, quelle que soit l’arrivée des vaccins», selon La Vanguardia.

Ceci est dû au fait les citoyens vaccinés devront vivre avec ceux qui ne le sont pas, et ils devront être protégés de la même manière car on ne sait pas qui pourrait souffrir de complications graves du coronavirus. Dans ce contexte, les experts en santé publique estiment qu’il est nécessaire de sensibiliser la population au l’arrivée du vaccin n’est pas la fin de la pandémieSinon, il y aura encore un long chemin à parcourir que nous devons parcourir avec beaucoup de soin. De plus, de nombreuses questions restent sans réponse concernant les sérums, combien de temps durera l’immunité, le chances de réinfection, ni si les vaccins prévenir l’infection ou maladie.

Priorité vaccinale pour les personnes âgées et la santé

Ce matin, Salvador Illa, ministre de la Santé, a annoncé la 15 groupes dans lesquels la population sera divisée dans le plan de vaccination contre le COVID-19 et a révélé que le premier à recevoir le médicament sera, de manière prévisible, le résidents et personnel des maisons de soins infirmiers et des centres pour personnes à charge. Puis le rceci du personnel de santé et des grandes personnes à charge non institutionnalisées.

Illa a également expliqué que «il y aura des vaccins à fournir à tous les citoyens espagnols et aussi d’exercer nos tâches de solidarité que nous avons aussi très présentes ». L’Espagne devrait recevoir un total de 140 millions de doses de vaccins pour immuniser environ 80 millions d’habitants, puisque, sûrement, deux doses doivent être administrées à chaque patient. Pour l’instant, les entreprises dont les vaccins sont les plus avancés sont Pfizer, Moderne Oui AstraZeneca. Tous les trois ont indiqué que leur médicament aura besoin de cette double dose pour être vacciné.

Le masque est une mesure «nécessaire et proportionnée»

Malgré le fait que nous utilisons ce type de protection depuis des mois, il y a encore des gens qui résistent à son utilisation, et ils dénoncent même son obligation. Un citoyen a interjeté appel affirmant que Cette imposition viole, entre autres, les droits fondamentaux à l’intégrité physique et morale et à l’honneur. La Cour suprême, en revanche, a rejeté la requête et a soutenu la mesure imposée dans une plus grande mesure par le ministère de la Santé, déclarant qu’il était “nécessaire et proportionné” de protéger la santé publique pendant la pandémie.