COVID-19 :

La campagne de vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis souffre retards importants qui jettent un doute sur l’objectif du gouvernement de gérer 20 millions de doses avant la fin de l’année et 100 millions au début mars 2021. Le général de l’armée américaine Gustave Perna avait déjà prévenu mercredi que certaines livraisons de ces 20 premiers millions de doses ils dureront jusqu’à la première semaine de janvier. Pendant ce temps, Moncef Slaoui, conseiller en chef de l’opération américaine Warp Speed, a prédit que ça pourrait prendre plus de temps.

Tel que rapporté par l’agence ., mercredi matin, il n’avait fait qu’un million d’injections du médicament développé par Pfizer-BioNTech, tandis que des millions de vaccins restent en stock. Au total, plus de 9,5 millions de doses de vaccins, y compris Moderna, ont déjà été expédiées aux États, selon les données des CDC. C’est-à-dire, à peine une dose sur 10 fournie par les produits pharmaceutiques a été inoculée. Ils sont administrés à un rythme plus lent que prévu. La première semaine, 614 000 doses ont été administrées, bien que près de 2,9 millions aient été expédiés.

Plus de deux millions de vaccinations quotidiennes

L’administration Trump a promis de vacciner 20 millions de personnes avant la fin de l’année, mais a peu de fonds pour atteindre cet objectif. Ces jours-ci, ils doivent gérer 19 millions de vaccins, ce qui suppose plus de 2 millions de personnes vaccinées par jour, y compris le jour de Noël. Mais c’est que, en plus, il est prévu nouvelles expéditions vaccins dans ce pays. Presque 5,9 millions de doses de vaccin Moderna devrait sortir cette semaine, et d’autres 2 millions de doses de Pfizer / BioNTech. Le prochain objectif du gouvernement est d’avoir inoculé 100 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna d’ici le 1er mars.

Pour faire face au retard subi, les différents états du pays demandent aux étudiants en médecine et en soins infirmiers, voire aux pompiers, de collaborer avec des inoculations aux agents de santé libres luttant contre la pandémie dans les hôpitaux bondés. Parce que l’incidence du virus aux États-Unis continue d’augmenter et les centres doivent également faire face à cela. Au moins sept services de santé de l’État recherchent des bénévoles pour la campagne, dont certains s’associent à des collèges ou des écoles d’infirmières avec des incitations telles que des réductions sur les frais de scolarité et une formation pratique. D’autres apprennent aux premiers intervenants à se faire vacciner.

Long temps de préparation

Les hôpitaux se défendent en affirmant que le processus de vaccination est lent car les injections doivent être préparées, trouver employés pour les cliniques de vaccination et conditionner les chambres pour assurer la distance de sécurité. Certains avouent que le premier jour, ils ne pouvaient mettre que quelques 100 injections.

Dans ce sens, Saul Weingart, directeur médical du Tufts Medical Center à Boston, déclare le vaccin Pfizer prend environ 10 minutes pour préparer et administrer, environ deux à trois fois plus longtemps qu’un vaccin antigrippal, car doit être conservé au congélateur jusqu’au dernier moment. De plus, les patients doivent maintenir une distance sociale avant et après avoir reçu le vaccin, et un surveillance des réactions allergiques. Cependant, Weingart assure avoir réussi à augmenter progressivement la vitesse et ils peuvent désormais atteindre 450 vaccinations quotidiennes. Au total, votre hôpital a administré 750 doses des 3000 disponibles jusqu’au vendredi.

Le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson pourrait soulager un peu la situation, car peut être conservé dans un réfrigérateur conventionnel et ne nécessite pas de procédure spéciale pour décongeler et administrerexplique Claire Hannan, PDG du groupe professionnel Association for Immunization Managers. Le vaccin à deux doses de AstraZeneca il peut également être conservé au réfrigérateur.

L’aide fédérale n’arrive pas

Les États-Unis administrent 170 millions de vaccins contre la grippe chaque année en quelques mois seulement, mais maintenant, ils doivent administrer le triple des injections afin de faire vacciner une grande partie des citoyens en juillet. Au rythme actuel, le pays a capacité à administrer moins d’un tiers des injections envoyées chaque semaine, ce qui réduira la possibilité d’atteindre cet objectif.

De plus, il y a un problème de financement, selon Adriane Casalotti, chef du gouvernement et des affaires publiques de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes. Il explique que les États et les départements de la santé ont besoin de fonds fédéraux pour embaucher du personnel, des travailleurs des centres de données pour suivre les vaccins aux employés des centres d’appels. Le programme d’aide à la pandémie du Congrès américain comprend plus de 8 000 millions de dollars pour la distribution de vaccins, mais ces aides sont retardées. Casalotti prévient: “Vous ne pouvez pas embaucher quelqu’un en décembre si vous ne savez pas si vous pouvez le payer en janvier.”