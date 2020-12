COVID-19 :

La Catalogne a annoncé aujourd’hui les mesures qui régiront les festivités de Noël dans sa communauté autonome. La réunion du Conseil Interterritorial du Système National de Santé a donné le feu vert aux régions pour que les régions en situation épidémiologique «compliquée» puissent renforcer les mesures inscrites dans le plan de Noël. Les mesures annoncées par la communauté catalane entreront en vigueur lundi 21 décembre prochain et dureront jusqu’au 11 janvier.

Le ministre de la présidence, Meritxell Budó, a annoncé que, En règle générale, pendant la saison de Noël, la fermeture du périmètre de la Catalogne sera maintenue, le couvre-feu sera en vigueur entre 22h et 6h et les rassemblements sociaux seront limités à 6 personnes. Cependant, certaines modifications sont apportées aux jours les plus festifs de Noël.

Les visites aux parents et amis seront autorisées.

La mobilité à l’intérieur de la Catalogne sera limitée aux régions tout au long de la semaine, même s’il sera possible de déménager dans des résidences secondaires tant que les bulles familiales seront maintenues.

Les réunions les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 6 janvier, peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes, bien que toujours de deux noyaux familiaux différents.

La veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, le couvre-feu sera entre 1h00 et 6h00. La mobilité nocturne dans la nuit du 5 au 6 janvier sera limitée entre 23 h 00 et 6 h 00.

Mesures économiques

Budó a indiqué que les locaux des hôtels, bars et restaurants seraient soumis aux mêmes mesures actuelles, bien qu’à partir du lundi, seuls les petits-déjeuners et les repas puissent être servis dans les plages horaires entre 07h30 et 09h30 et 13h: 00 et 15h30. De plus, les terrasses resteront ouvertes et l’intérieur ne pourra être occupé qu’avec une capacité de 30%, en gardant 2 mètres entre les tables et avec un maximum de 4 personnes dans chacune d’elles, tant qu’elles ne vivent pas ensemble. De 19h00 à 23h00, l’hôtel et les établissements de restauration peuvent également préparer des dîners à emporter.

De leur côté, les salles de sport et les restaurants des centres commerciaux fermeront «pour limiter les interactions sociales». Le reste des magasins respectera les restrictions actuelles. D’autre part, les centres sportifs peuvent ouvrir avec une capacité de 50% à l’extérieur et 30% à l’intérieur, bien qu’une sorte de rendez-vous préalable soit nécessaire.

Le conseiller a confirmé que les défilés seront statiques, c’est-à-dire que ce seront les gens qui devront se déplacer pour voir les chars. Les activités culturelles seront autorisées avec une capacité de 50% toujours inférieure à 1 000 personnes. De la même manière, des actions seront menées dans les lieux de culte, où les 1 000 participants et 30% de la capacité du temple ne peuvent être dépassés.

Situation en Catalogne

Selon le bulletin diffusé hier par le ministère de la Santé, La Catalogne a une incidence cumulée en 14 jours de 221,61 infections pour 100 000 habitants. Cela signifie qu’il est légèrement supérieur à la moyenne nationale (207,26), étant la sixième communauté avec la plus forte incidence dans le pays.

À son tour, il convient de noter que C’est la communauté qui effectue le plus de tests en valeur absolue et la troisième, après les Asturies et les Baléares, en proportion de sa population pendant la semaine du 7 au 13 décembre. 195 904 tests diagnostiques, entre PCR et tests antigéniques, ont été réalisés sur le sol catalan à ces dates, atteignant un taux de 2 552,42 tests pour 100 000 habitants. La positivité obtenue était de 5,69%.

Enfin, 2649 patients restent hospitalisés dans des lits conventionnels, ce qui représente 10,69% du taux d’occupation des hôpitaux par les patients coronavirus. 376 personnes sont admises dans les unités de soins intensifs pour coronavirus, soit 28,44% de l’occupation totale des lits de soins intensifs. Dans les deux cas, les chiffres de la communauté catalane dépassent la moyenne nationale (respectivement 9,21% et 20,44%).