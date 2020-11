COVID-19 :

Expert chinois de premier plan Zhong Nanshan a assuré ce lundi à l’ouverture d’un forum sur la biomédecine dans la ville de Canton que les vaccins contre le coronavirus que développe le pays asiatique sont aussi efficaces que celui de Pfizer, qui a récemment annoncé une efficacité de 90% dans le médicament qu’il développe ensemble à BioNTech. “La recherche et le développement de vaccins en Chine sont à un niveau similaire à celui de Pfizer, qui peut prévenir 90% des infections », a déclaré Nanshan, selon le Journal of Science and Technology. L’expert a également indiqué à la télévision publique CCTV que le tarif ne sera pas diffusé “tant que le résultats de la première phase des tests ».

De même, l’expert a souligné qu ‘«aujourd’hui, la pandémie a soulevé de nombreuses problèmes qui n’ont pas encore été résolus, comme lui Origine même chose du coronavirus, ou quoi médicaments spécifiques utiliser pour le combattre ». Or, en fait, les chercheurs britanniques considèrent que la combinaison de vaccins peut être une solution.

Quatre vaccins en cours

Actuellement, quatre vaccins provenant de trois sociétés chinoises sont en cours de troisième phase de test. Premièrement, il y a le Sinovac, qui a suspendu les essais cliniques au Brésil après avoir enregistré un «événement indésirable grave». Cependant, l’organisme de réglementation sanitaire du pays sud-américain a autorisé sa reprise ce mercredi. D’un autre côté, Sinopharm Se développe deux projets indépendants à l’Institut des produits biologiques de Wuhan et à l’Institut des produits biologiques de Pékin. Les deux sont très prometteurs et reposent sur des virus inactivés. Enfin, nous avons le vaccin Produits biologiques CanSino, un médicament vecteur viral. Étant également un vaccin sous-unitaire, une formule de nouvelle génération qui ne contient pas d’agents pathogènes, se caractérise par sa sécurité.

À ceux-ci, il faut ajouter ceux de un autre consortium auquel participe le pays asiatique, comme celui formé par la Chine Fosun Pharma, l’Allemand BioNTech et l’américain Pfizer. Aussi, le 22 juillet, La Chine a autorisé l’utilisation de candidats vaccins contre le COVID-19 dans certains cas, et le directeur du Centre de développement scientifique et technologique de la Commission nationale de la santé, Zheng Zhongwei, a noté en septembre que n’ont montré aucun effet indésirable.

À l’époque, Zhongwei n’a pas révélé de date d’application des vaccins chinois à grande échelle, mais il a indiqué que le pays asiatique prévoyait de fabriquer 610 millions de doses du médicament contre le coronavirus avant la fin de cette année et 1 milliard en 2021, qui serait déjà «abordable pour le public». De cette manière, la Chine ambitionne de devenir le premier pays au monde à produire un vaccin à grande échelle contre le coronavirus. Pour ce faire, il a une demi-douzaine de pays en développement, dont plusieurs latino-américains, participant à la phase finale des essais cliniques de divers projets.