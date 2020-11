COVID-19 :

Alors que les vaccins Pfizer et Moderna aux États-Unis continuer à faire des pas de géant pour l’approbation du Administration des aliments et médicaments (FDA), en Chine, lieu d’origine du coronavirus, le médicament Sinopharm prétend avoir déjà administré le vaccin un million de personnes dans le pays.

La confirmation de ce fait vient du propre président de la société Liu Jingzhen, qui assure que seuls quelques peu de personnes vaccinées ont présenté des «symptômes légers». Ces premières vaccinations font partie d’un programme spécial d’utilisation d’urgence autorisé par Pékin en juillet.

Dans le cadre de ce programme les ouvriers du bâtiment, les diplomates et les étudiants qui ont voyagé ont été vaccinés, selon les mots du président dans le communiqué publié sur WeChat, plus de 150 pays pendant la pandémie. Parmi eux, aucun n’aurait signalé être infecté. «Dans le cadre d’une utilisation d’urgence, nous l’avons maintenant appliqué à près d’un million de personnes. Nous n’avons pas reçu de rapports d’effets indésirables graves et seuls quelques-uns présentaient des symptômes bénins. Diplomates et étudiants qui ont voyagé dans plus de 150 pays n’a pas été testé positif au coronavirus après avoir été vacciné“dit Liu.

L’efficacité du vaccin

Ce vaccin développé par Sinopharm a déjà achevé le phase trois des essais après achèvement des travaux menés dans dix pays, y compris les Émirats arabes unis, Bahreïn, Égypte, Jordanie, Pérou et l’Argentine. Ils ont participé à environ 60 000 personnes.

Pour donner un exemple de l’efficacité du vaccin, le président a présenté le cas d’une épidémie détectée dans un bureau. “Une société transnationale a 99 collaborateurs dans l’un de ses bureaux à l’étranger, dont 81 vaccinés. Et puis une épidémie a éclaté dans le bureau. 10 des 18 personnes non vaccinées étaient infectées et aucun des vaccinés n’a été infecté“.

Ce que Liu n’a pas indiqué était le vaccin auquel il faisait référence, car la société pharmaceutique asiatique développe deux projets en parallèle. Ces derniers mois, la Chine a accordé aux entreprises l’autorisation d’utiliser d’urgence des vaccins. “Nous avons fini de collecter échantillons sanguins de 40000 personnes 14 jours après avoir reçu les deux injections nécessaires pour se faire vacciner. Le résultat est très bon », a déclaré Liu.