COVID-19 :

La Chine a toujours été désignée comme le pays d’origine du coronavirus depuis le début de la pandémie. Cependant, les autorités de la nation asiatique le nient Ils ont même décidé d’interdire aux médecins de la ville de Wuhan, où la crise a commencé, de parler de ce qui s’est passé aux premiers stades de la maladie.

Le gouvernement chinois défend que le virus existait déjà en dehors de ses frontières avant que les premiers cas n’apparaissent dans le pays et Certains médias indiquent que les emballages d’aliments surgelés importés sont les coupables de l’apparition du COVID-19 à Wuhan.

Origine à l’étranger



“Le coronavirus n’a pas commencé à Wuhan, mais il peut arriver via des aliments surgelés et des emballages importés, selon les experts”, Le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste au pouvoir, a déclaré mercredi dernier dans un message Facebook, comme l’a rapporté ..

«Quand et où le virus a-t-il commencé à circuler? La recherche du virus ne peut pas répondre à toutes les questions, mais il est très probable que le virus ait coexisté à plusieurs endroits avant d’être détecté à Wuhan », L’ancien épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle des maladies Zeng Guang a déclaré mardi dans le Global Times, un tabloïd nationaliste publié par le Quotidien du Peuple.

Traces de coronavirus détectées

Récemment, Chine a intensifié les inspections de ce type de produits et a annoncé avoir détecté des traces de coronavirus dans certains d’entre eux. En conséquence, il a appliqué de nouvelles règles d’importation plus strictes pour les aliments surgelés et des contrôles accrus. En outre, le plus grand marché de gros de Pékin a interdit la vente de ces aliments après l’annonce de ces découvertes.

Jusqu’au moment, L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a nié que l’emballage ou la nourriture soit une source de transmission du coronavirus, quelque chose qui n’a pas été pris en considération par les autorités chinoises, qui soutiennent également leur argumentation dans certaines recherches scientifiques. C’est ainsi qu’ils se souviennent de la découverte de l’Institut national du cancer d’Italie, une organisation qui a rapporté avoir trouvé des anticorps contre le virus dans des échantillons de patients prélevés en octobre 2019.