COVID-19 :

Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES) fera partie de comité chargé de conseiller la Commission européenne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Après que plusieurs tentatives de l’Espagne d’avoir une représentation dans cet organe, enfin l’épidémiologiste a été inclus dans l’équipe qui conseille le président Ursula von der Leyen, rapporte El Confidencial.

Dans ce comité, plusieurs des les experts les plus réputés du continent européen, comme l’épidémiologiste français Arnaud Fontanet, de l’Institut Pasteur, le virologue allemand Christian Drosten, de la Charité, l’épidémiologiste danois Kare molbak, du Statens Serum, également allemand Lothar H. Wieler, président de l’Institut Robert Koch, le biologiste italien Maria Rosaria Capobianchi, de l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani, le Virologue belge Peter Piot, directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et du virologue néerlandais Marion Koopmans, du Erasmus MC.

Toute une élite européenne, chacun dans son domaine de travail, qui avait été élue pour une période de six mois. Le 15 octobre, ce groupe restreint l’a vu s’étendre à deux autres personnes: Fernando Simón et le Hongrois Miklós Szócska susmentionnés, docteur en médecine, ministre de la Santé de son pays entre 2010 et 2014 et candidat à la direction de l’Organisation mondiale de la santé en 2017.

Plusieurs tentatives d’Espagne

Ceci, cependant, Ce n’est pas la première tentative de l’Espagne d’avoir une présence au comité de la Commission européenne. Peu de temps après la déclaration de la pandémie, l’agence a sollicité un groupe de conseillers en mars. L’Espagne, alors, a proposé deux candidats pour en faire partie. Le premier, le 3 avril, un “scientifique renommé avec une vaste expérience”. Plus tard, au milieu du même mois, il a proposé à un “économiste renommé et expert en politique sociale, familier avec la stratégie espagnole en réponse à la crise du COVID-19 “.

Puis, la Commission européenne a ignoré les tentatives par le gouvernement espagnol. Maintenant, six mois plus tard, l’épidémiologiste Fernando Simón, l’un des visages visibles de la pandémie en Espagne, ajoutera à ses fonctions le conseil au niveau européen jusqu’au 15 avril 2021 prochain.