COVID-19 :

L’avance rapide de la pandémie dans la Communauté valencienne a conduit l’exécutif régional à prendre la décision de fermer complètement l’industrie hôtelière, un secteur marqué comme l’un des principaux points de contagion. C’est ce qu’a déclaré Fernando Simón, directeur du CCAES, lors de sa dernière apparition. “La mesure qui a eu le plus grand impact sur le contrôle de la transmission a été la fermeture de la restauration, bien que ce ne soit pas une mesure très populaire“.

Avec une incidence cumulée de 896,12 infections pour 100 000 habitants (le sixième le plus élevé) au cours des deux dernières semaines, la Generalitat a pris cette décision afin de couper le plus possible les contacts sociaux entre les personnes qui ne vivent pas ensemble. Par conséquent, une fois qu’il entre en vigueur, les bars, restaurants et cafés devront fermer complètement leurs portes, alors que jusqu’à présent ils étaient autorisés à ouvrir jusqu’à 17 heures de l’après-midi.

Dans les prochaines minutes, le Président de la Generalitat, Ximo Puig, semblera détailler cette mesure avec d’autres qui pourraient être établies, comme le réduction des heures de commerce et d’activités sportives.

Situation dans la communauté valencienne

Lundi dernier, la région a informé 95 nouveaux décès de coronavirus depuis le dernier rapport publié samedi. De plus, le nombre d’infections au cours de cette même période était de 2482 cas, tandis que dans les hôpitaux valenciens, il y a 3829 personnes admis pour COVID.

En revanche, la situation dans les centres de santé de la Communauté valencienne commence à se compliquer, avec un 37% des lits occupés par des patients atteints de coronavirus, tandis qu’en réanimation, le chiffre passe à 52%.