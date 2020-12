COVID-19 :

Tout le monde se concentre sur l’arrivée d’un vaccin contre le COVID-19. Au lieu de cela, nous oublions un autre élément fondamental du plan de vaccination qui débutera l’année prochaine: le seringue qui sera utilisée pour administrer le médicament. Un ustensile qui portera un cachet espagnol, car la seringue la plus demandée, en raison de son design unique, complètement différent de ceux d’usage traditionnel, est celle qui il est fabriqué à Fraga (Huesca).

Dans la ville de Huesca, avec seulement 15000 habitants, il y a un usine de la multinationale Becton Dickinson, quel est présent dans 190 pays et a 65.000 travailleurs de tout le monde. En Espagne, il possède trois usines. Mais, de tout son réseau mondial, il a confié la fabrication de cette seringue à son usine de Fraga, qui a une extension de 65.000 mètres carrés, avec 100% énergie renouvelable et totalement automatique. Employer 600 personnes et produit 6 milliards d’unités par an.

Design exclusif

Ce qui différencie cette seringue du reste, c’est qu’elle est conçu pour mener des campagnes de vaccination de masse lorsque des doses uniques ne sont pas disponibles. Ceci a été détaillé par le directeur général pour l’Espagne et le Portugal de BD, Lourdes López. Bien qu’il ait reconnu que toute seringue est utilisée pour la vaccination du COVID-19, il garantit que ce modèle “est spécialement conçu” pour le format dans lequel les médicaments doivent être fournis dans un premier temps, qui est celui de flacons pour dix personnes, comme l’industrie pharmaceutique l’a communiqué à cette société.

Plus précisément, il a expliqué que ce type de seringue contient un partie qui entre dans le piston du même faisant que 100% de la quantité de la dose est délivrée au patient, tandis qu’avec les autres modèles “il y a toujours une quantité de dose dans le cône qui est connecté à l’aiguille” et “elle est perdue”. Profiter de la dose complète permettra, selon López, atteindre 15 à 19% de population en plus par rapport au reste des modèles, avec le conséquent Efficacité, «Puisque beaucoup plus de personnes peuvent être vaccinées», en supposant également un économies économiques: «Nous avons calculé que, uniquement en Espagne, l’utilisation de nos vaccins permettra d’économiser plus de 100 millions d’euros de vaccins, puisque ceux-ci ont été acquis dans des flacons multidoses, et non en doses individuelles ».

D’autres avantages qu’il présente est qu’il est très simple Oui livré avec une aiguille intégrée, pour le “aucune manipulation n’est requise pour assembler la seringue“Ouvrez simplement l’emballage, chargez le vaccin et injectez-le.” “Vous n’avez pas besoin d’être un professionnel de la santé spécialisé utiliser cette seringue », ajoute-t-il dans ABC. Il a également un prix très bon marché, puisqu’il est d’environ 10 cents.

Très demandé

Grâce à ses caractéristiques uniques, l’usine de Fraga a déjà vendu 400 millions d’unités vers de grands pays, dont les États-Unis, l’Angleterre ou le Canada, ainsi que l’Espagne. Le premier pays à demander cette seringue a été Grande Bretagne, il y a six mois, auxquels ils ont été vendus 65 millions d’unités. Après, États Unis, pour lesquels ils ont été fabriqués 190 millions et, troisièmement, Canada, pratiquement en même temps que l’Espagne. Pour le pays canadien, 75 millions d’unités et pour l’Espagne, 25, dont “nous en avons déjà fourni certains, d’autres que nous fabriquons” et ils ont aussi en stock car dans certains cas on leur a demandé conserver jusqu’à utilisation. López a ajouté que France Oui Allemagne ils ont également demandé des commandes.

L’augmentation de la demande pour ce produit a conduit l’usine de Fraga à lancement d’une deuxième ligne pour doubler sa production, qui a nécessité un investissement de 1,5 million de dollars, en plus de augmenter l’embauche de personnel. Lourdes López a souligné qu’il est passé de 300 millions d’unités par an à 600, bien qu’elle ait précisé qu’il s’agissait de chiffres estimatifs car la demande varie en permanence.