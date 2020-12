COVID-19 :

Le vaccin COVID-19 est sur le point d’arriver. Le Royaume-Uni a commencé à vacciner sa population aujourd’hui et, si tout se passe bien, les vaccins Moderna et Pfizer seront bientôt approuvés dans des régions telles que les États-Unis et l’Union européenne. Cela permet un aperçu de la fin de la pandémie, même si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévient qu’elle persiste car elle n’arrivera pas tant qu’elle ne sera pas atteinte. vacciner au moins 70% de la population mondiale.

Dans ce sens, Ester Villalonga Olives, chercheur et professeur à la Maryland School of Pharmacy, aux États-Unis, estime que “Jusqu’à l’automne 2021, nous ne pourrons pas commencer à avoir une vie un peu normale” car une partie de la population hésite encore à se faire vacciner. «Même si nous accélérons le processus de vaccination, il faudra beaucoup de temps pour obtenir l’immunité d’environ 70% de la population. Dans États Unis, disent les sondages 45% ont des doutes sur la vaccination. Et en fait, ce pays a déjà destiné 50 millions de dollars pour la campagne d’éducation aux gens de le faire », a-t-il expliqué dans une interview pour le journal d’Ibiza.

“Les résultats ils devront être publié dans des revues scientifiques et gagner la confiance de la population une fois que tout est public », dit-il. Elle, pour sa part, n’hésitera pas à se faire vacciner le plus tôt possible: «Je ne pense pas qu’il y ait une agence pharmaceutique qui approuve quelque chose qui ne m’est pas clair. Et cela encourage le reste des citoyens à faire de même, car “Un vaccin sans vaccination ne résoudrait rien”.

Optimisme avec les vaccins

L’épidémiologiste montre sa confiance que les vaccins seront sans danger, bien que son principal problème être “voir combien de temps durent ses effets, Quoi peut varier selon le vaccin, puisqu’ils ont utilisé des méthodologies différentes et certaines très avancées ». “Il y aura des vaccins qui auront éventuellement une efficacité différente, certains réduiront les symptômes sévères, d’autres se concentreront sur la prévention du développement de la maladie, d’autres sur l’arrêt de la transmission …”, ajoute-t-il.

Au cours de l’entrevue, Villalonga a révélé que l’université où il travaille est l’une de celles qui teste le vaccin de Moderna, qui présente une efficacité de 94,5%: «J’ai été invité à mener un essai clinique avec un groupe de volontaires pour analyser les effets sur les minorités, les populations noires et hispaniques, que j’ai dû décliner faute de temps, car c’était un travail de deux ans que je ne pouvais cumuler ». Cependant, il a été en mesure de garantir que, malgré le fait que le processus ait dû s’accélérer, “Les données sont bonnes”. Même si “nous avons besoin de plus d’informations, voir les résultats d’essais cliniques, qui n’ont pas encore été rendus publics, et connaître entre autres, leur efficacité à long terme».

Respect à calendrier de vaccination proposé par le gouvernement de Espagne, le chercheur estime que la campagne débutera plus tard que ce qui a été annoncé par le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a déclaré qu’en janvier les premières personnes seraient vaccinées. “Cela dépendra de l’approvisionnement, une fois que l’Agence européenne des médicaments (EMA) l’aura approuvé. Je parlerais plus de premier trimestre de l’année pour commencer la vaccination aux premiers groupes, et de premier semestre pour une vaccination de masse», Prévoit. Avec ces délais, il est confiant que “l’automne prochain, nous verrons un peu plus de lumière”, même s’il estime que le virus restera avec nous “et que son vaccin sera un de plus que nous devrons porter”.

Négociations des États-Unis et de l’Espagne

Interrogé sur la gestion qui a été effectuée États Unis sur la pandémie, Villalonga regrette que «il est devenu absolument politisé, à tel point que le président sortant, Donald Trump, est venu attaquer verbalement les scientifiques “. De même, elle se sent chanceuse de vivre dans un État “où le gouverneur a ignoré cette façon de faire de la politique et a créé un comité d’experts qui proposait des conférences de presse expliquant les mesures en détail ».

Dans Espagne, souligne que la deuxième vague a surpris le pays sans s’y préparer “car nous aurions dû profiter du confinement pour gagner du temps et planifier, et ce n’était pas fait », mais en été, il y avait une détente excessive. Maintenant, préviens que “Une troisième vague viendra”. «On sait qu’il y a beaucoup de transmission par aérosols, et que plus qu’une question de température, la contagion se produit de préférence dans des espaces clos. J’ai peur de Noël parce que nous serons à l’intérieur», Précise-t-il.

Un autre des principaux échecs qui se démarque dans notre pays est de ne pas avoir créé agence nationale de santé publique: «S’il avait été créé, cet organe aurait conduit la gestion de la pandémie, et nous aurions évité des situations telles que “ nous fermons ou nous ne fermons pas Madrid ”, ce qui a fait perdre du temps ».

Prône une origine naturelle du virus

Nous vivons avec le coronavirus depuis un an et son origine reste un mystère. Il y a ceux qui affirment qu’il est sorti d’un laboratoire et ceux qui considèrent que c’est l’œuvre de la nature. Ester Villalonga est plus enclin à cette dernière tendance: «Il y a quelques mois, un article a été publié dans une prestigieuse revue scientifique qui suggérait que si SRAS-CoV-2, la cause de la maladie COVID-19, ce n’était pas un virus créé artificiellement dans un laboratoire, nous l’aurions éradiqué il y a longtemps et il ne serait plus parmi nous. C’est précisément sa complexité ce que le rend uniquement attribuable à la nature».