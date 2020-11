COVID-19 :

Après avoir été l’un des communautés qui ont le mieux réussi à contenir la première vague de coronavirus, devenant même salué par l’Organisation mondiale de la santé, la situation dans le Principauté des Asturies a empiré ces dernières semaines. L’impact de SRAS-CoV-2 dans la communauté présidée par Adrián Barbón, elle a augmenté ces derniers jours.

En fait, ce vendredi, le nombre maximal d’infections dans la région tout au long de la pandémie, avec 574, qui ont ajouté au total 14 257. Avec la Cantabrie et La Rioja, ce sont les communautés (à l’exception des villes de Ceuta et Melilla) qui enregistrent le moins d’infections. Cependant, la situation commence à se compliquer dans les Asturies.

Au cours des dernières 24 heures, 5646 tests PCR, qui montrent une positivité de 10,16%. Compte tenu de la croissance constante des données, les autorités sanitaires recommandent garder la garde à domicile et ne partir que lorsque cela est strictement nécessaire.

Le président de la communauté lui-même, Adrián Barbón, face à l’augmentation alarmante des infections, recommande “de ne pas quitter la maison sauf pour travailler, étudier ou faire des achats essentiels“.

Les hospitalisations augmentent

Aujourd’hui il y a 680 personnes hospitalisées dans les centres de santé des Asturies en raison du coronavirus, en plus d’autres 111 en unité de soins intensifs. Au cours de la dernière semaine, 383 personnes ont été admises dans les différents hôpitaux de la région. Le nombre total de lits occupés par COVID-19 représente déjà 23,27%; dans le cas des USI, ce chiffre passe à 39,78%.

Après avoir atteint le record de décès en une seule journée jeudi dernier, avec 22, aujourd’hui 14 autres décès ont été ajoutés au registre, tous âgés de plus de 70 ans et dont deux en maison de retraite. Le nombre total de décès est de 520 depuis le début de la pandémie selon les données de santé. Le Conseil asturien de la santé élève le chiffre au 597, comptant les décès “par et avec le coronavirus”.

Bonjour, de la Présidence de la Principauté, remplissant l’isolement pour avoir eu un contact étroit avec un positif pour le coronavirus. J’emprunte ce tableau à @mianrey pour expliquer, graphiquement, les raisons d’agir avec autant de force dans les Asturies (1) pic.twitter.com/dvxLV7T0X8 – Adrián Barbón 🌹 (@AdrianBarbon) 5 novembre 2020

La semaine dernière, la Principauté a enregistré le taux de mortalité le plus élevé d’Espagne par rapport à sa population, dépassant à la fois Madrid (86) et la Catalogne (21) en décès. Un record dans lequel il est également au sommet est celui des admissions pour coronavirus en USI pour 100000 habitants, avec un 10,56, soit presque le double de la moyenne espagnole.

Mesures dans les Asturies

À partir du 4 novembre dernier, les Asturies ont avancé le couvre-feu à dix heures du soir, qui durera jusqu’à six heures du matin. En outre, “des mesures spéciales de caractère extraordinaire, urgent et temporaire de prévention, de confinement et de coordination »pour les 15 prochains jours.

Ces mesures comprennent le suspension temporaire de l’ouverture au public des magasins et établissements de vente au détail, sauf dans le cas des aliments, des produits de première nécessité, des produits pharmaceutiques et analogues. Aussi les grands magasins et centres commerciaux sont fermés, ainsi que des activités en face à face dans les centres universitaires.