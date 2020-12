COVID-19 :

Fort de l’expérience d’autres épidémies précédentes, les experts ont prévenu en été qu’il fallait être vigilant car une deuxième vague de coronavirus pourrait être pire que la première, surtout si elle était liée à l’automne et à l’hiver. Ils ont déjà prédit qu’en ces mois froids les activités de plein air seraient réduites et, en passant plus de temps à l’intérieur, augmenterait le risque de contagion. De plus, à ces dates, nous aurions à traiter rhumes ou grippe, ce qui pourrait aggraver la situation des hôpitaux.

Ces prévisions ne se sont pas trompées, la deuxième vague ayant déjà provoqué plus de morts dans 17 des 27 pays de l’Union européenne que le premier. Oui du 1er mars au 31 juillet, 136176 personnes sont décédées, Du 1er août au 6 décembre, 152.216 patients sont déjà décédés en raison du COVID-19, selon les données analysées par El País à partir de statistiques collectées auprès du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC, pour son acronyme en anglais) et de l’Université Johns Hopkins. Au total, l’UE a enregistré au cours des quatre derniers mois 31 morts de plus par million d’habitants qu’au premier stade de la pandémie.

La semaine dernière, Stella Kyriakides, commissaire européenne chargée de la santé, a rappelé que «toutes les 17 secondes, une personne meurt en Europe du COVID-19, chaque jour 5 000 familles en Europe pleurent la perte d’un être cher ». Tout cela sans le hiver, alors que les chiffres pourraient s’aggraver considérablement.

Trois scénarios différents

L’ECDC souligne qu ‘«il y a différences substantielles d’un pays à l’autre»Concernant la situation épidémiologique et met en évidence trois scénarios de tendance dans le continent. D’une part, «nous avons des pays, comme l’Autriche, la Grèce ou la Hongrie, qui ont vu plus de morts à l’automne». Plus précisément, les pays où les décès par million d’habitants ont le plus augmenté sont la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie, la Hongrie et la Croatie, dans cet ordre. Entrez également dans ce groupe, Portugal, Autriche ou Grèce

Deuxièmement, il y en a «d’autres là où il y a eu plus de morts au printemps qu’en automne », situation dans laquelle se trouvent des pays comme l’Espagne, la Suède ou l’Irlande. Enfin, il y a «un troisième groupe qui a vu un nombre similaire de décès au printemps et à l’automne, comme c’est le cas de l’Allemagne ou de la Belgique », bien que dans le cas allemand, les chiffres soient inférieurs.

La troisième vague se cache

L’Europe est toujours plongée dans la deuxième vague, mais les experts préviennent déjà de l’arrivée de la troisième s’il y en a une détente excessive à Noël. César Carballo, médecin urgentiste de l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid, a prédit qu ‘«il y aura une troisième vague mi-décembre et début janvier. Plus de décès, plus d’admis et plus de soins intensifs, c’est ce qui nous attend ». Dans le même ordre d’idées, le commissaire Kyriakides a également averti que, si l’amélioration de ces derniers jours est vaine, il y aura “Plus de cas, plus de décès et plus de confinements”.

Pour que la troisième vague n’arrive pas après les vacances, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen suggère que les pays «doivent apprendre de la erreurs commises au cours des premiers mois de la pandémie et éviter d’assouplir les mesures de confinement trop rapidement, comme ils l’ont fait en été, car cela mettrait à nouveau les infections à coronavirus à risque de pic ». De même, il demande aux «dirigeants et aux citoyens de supposer que les célébrations de cette année devraient être différentes, plus calmes “. «Faites preuve de solidarité», a-t-il demandé.

Face à cette situation délicate, l’arrivée de le vaccin permet “de voir la lumière au bout du tunnel”, selon le président de la Commission européenne. Mais cela ne doit pas nous amener à baisser la garde, car les mesures devraient durer des mois, quelle que soit la vaccination, préviennent les experts.