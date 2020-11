COVID-19 :

Les hôpitaux du nord de la France sont débordés. Dans la région Haute-France le nombre de patients admis avec COVID-19 a déjà dépassé le pic de la pandémie enregistré en avril passé. Le 2 novembre, le nombre de lits occupés atteignait 2 637 dans cette région, contre 2 578 signalés le 20 avril. Spécifique, Nord C’est le département qui compte le plus d’hospitalisations, 516, et le plus de lits occupés dans les unités de soins intensifs, 82. “La pression est extrêmement forte dans certains territoires”, a prévenu Frédéric Valletoux, président de la fédération hospitalière FHF, lors d’une visioconférence de presse ».

Conséquence de cette saturation, dans les prochains jours, “des transferts vers l’Allemagne ou d’autres régions sont attendus dans les prochains jours “, A révélé Valletoux, alors que les autorités sanitaires prévoient qu’il pourrait y avoir dans une dizaine de jours, lorsque les unités de soins intensifs en France devraient atteindre un point de saturation. Le président de la fédération des hôpitaux a assuré que ces transferts, “seront indispensables” pour réduire l’énorme pression subie, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Haute-France.

En fait, certains transferts de patients entre centres de la même région, en particulier dans Hauts-de-France. Plusieurs patients hospitalisés aux hôpitaux de Roubaix et de Tourcoing ont été transférés en Picardie. “La semaine dernière, ils avaient déjà réalisé une quarantaine de transferts, dont un certain nombre avant que la situation ne soit trop critique faire les choses à l’avance, sur la base de l’expérience de la première vague », a expliqué ce lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur RTL. De plus, pendant le pic d’infections du première vague, La France a déjà dû envoyer des dizaines de patients Allemagne, aussi bien que L’Autriche, Luxembourg Oui Suisse.

Le pays tout entier est confiné

Il est à noter que la situation pandémique est critique dans toute la France et est devenue pays avec les mesures les plus dures de partout sur le continent européen. Son président, Emmanuel Macron, a annoncé mercredi dernier une nouvelle confinement sur tout le territoire national jusqu’au 1er décembre, bien que plus doux que le printemps. Les Français peuvent quitter la maison pour effectuer certaines activités: acheter des produits de première nécessité, aller au travail, emmener les enfants en classe et se promener ou faire du sport une heure par jour, bien qu’ils ne puissent être à plus d’un kilomètre de chez eux.

D’autre part, métiers non essentiels, qui comprennent des bars et des restaurants, sont fermé au moins jusqu’à la fin de la garde, si les indicateurs de la pandémie ont été suffisamment réduits. Les jardins d’enfants, les écoles et les instituts sont toujours ouverts, mais les universités sont passées en mode en ligne.

Le gouvernement français, par ailleurs, a avancé ce mardi qu’il envisageait d’établir un couvre-feu à Paris et “peut-être” en région parisienne à partir de 21h00. de resserrer ce confinement après avoir constaté que cette mesure n’est pas pleinement respectée.