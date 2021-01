COVID-19 :

Le ministère de la Santé de la Generalitat a détaillé dans un nouveau rapport, qui envisage l’effet possible de l’extension des restrictions, les deux scénarios avec lesquels il travaille pour les prochaines semaines dans lesquelles il prévoit entre 3 000 et 4 000 cas quotidiens de Covid-19 lors des élections catalanes du 14F.

Le rapport a été présenté ce jeudi lors de la réunion technique de la table des partis afin que ce vendredi une décision puisse être prise sur la tenue ou non des élections.

Comme dans un précédent rapport présenté ce lundi – qui n’envisageait pas l’extension des restrictions – le département anticipe le pic épidémique à quelques jours du début de la campagne électorale et celui de la pression des soins dans l’ICU quelques jours avant la célébration de la élections.

Le premier scénario, le plus «optimiste», prévoit que le 14 février, la Catalogne enregistrera quelque 3 000 cas positifs par jour avec une occupation de 620 personnes admises en unité de soins intensifs (USI).

Le second, qui envisage une possible «accélération temporaire» dérivée des vacances de Noël, prévoit que le 14 février, la Catalogne enregistrera environ 4 000 cas positifs par jour avec une occupation de 750 personnes admises en USI.

Le ministère de la Santé a expliqué que le premier scénario est le «plus probable», bien qu’il ait précisé qu’il pouvait être un point intermédiaire entre les deux prédictions.

Phase d’atténuation

Le rapport prévoit également qu’au cours des prochaines semaines, la Catalogne restera dans une phase d’atténuation – dans laquelle la traçabilité des cas et de leurs contacts ne peut être garantie en raison de l’impact sur les soins de santé, comme au sommet de la première vague.

De plus, cette situation implique, jusqu’à la tenue des élections, différents degrés de déprogrammation de l’activité de soins ordinaires et aussi le «dévouement intense» de tous les niveaux de soins à prendre en charge le Covid-19 et la campagne de vaccination.

En effet, le ministère a précisé que l’Agence de santé publique perd la capacité de faire un «traçage optimal» des cas positifs et de leurs contacts à partir du seuil de 3 000 infections par jour, un chiffre que les deux scénarios envisagent.

Durcir les mesures

Les prévisions d’épidémie et de pression sanitaire sur lesquelles travaille l’exécutif catalan “ne peuvent exclure” que, sur la base de critères de santé publique, il faut promouvoir des mesures restrictives plus sévères que celles en vigueur.

En outre, dans d’autres communautés autonomes telles que la Communauté valencienne, les îles Baléares, Castilla-la Mancha et Castilla y León, entre autres, ainsi qu’en Allemagne et au Royaume-Uni, il y a eu des «accélérations» de la vitesse de propagation de la pandémie qui Pour le moment, elles ne se sont pas produites en Catalogne mais elles ne peuvent être exclues.

Cette éventuelle accélération peut être due à différentes causes telles que les basses températures – SARS-CoV-2 “aime le froid” -, l’impossibilité de casser les chaînes de transmission et l’extension possible de la souche britannique, entre autres.

De plus, le département part de l’hypothèse que les mesures actuelles n’ont aucun effet, dans le but d ‘”évaluer leur impact”, qui estime qu’au 14 février, la Catalogne enregistrerait 9 000 cas par jour et qu’il y aurait environ 1 200 personnes en réanimation. , des chiffres comparables à la première vague de la pandémie.