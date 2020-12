COVID-19 :

Il a 102 ans et a les cheveux blancs comme neige. Cinq enfants ont donné naissance à son corps robuste et le plus jeune, Francisco, lui a donné trois petits-enfants. Le milieu des trois enfants de Francisco, Iván, est un footballeur de première division. Laura Sastre est née en 1918 dans la région de Sayago, province de Zamora. Laura fait affaire avec Covid depuis dix jours dans une résidence à Salamanque.

Son petit-fils Iván affronte le match contre le Barça avec beaucoup d’enthousiasme. À la motivation pour affronter Messi et compagnie, l’ailier doué de Cadix ajoutera le point d’enthousiasme et d’envie de bien faire pour consacrer une bonne performance à sa grand-mère et toute sa famille, pour qu’il puisse être heureux et donner le dernier coup de pouce au coronavirus qui met sa vie en danger.

La grand-mère d’Iván Alejo a 102 ans et a reçu un diagnostic de Covid il y a 10 jours. Elle a commencé par une toux et les symptômes n’ont pas augmenté, mais son âge élevé la met en danger et a causé l’inquiétude de son petit-fils et de tous ses proches.

L’histoire de la famille de Laura a été répétée dans des milliers de familles à travers le monde ces derniers mois. La souffrance de son petit-fils Iván représente la souffrance de tant de membres de la famille qui, impuissants, assistent au loin l’évolution du virus agressif qui met l’humanité en échec cette année 2020.

Selfie d’Iván Alejo avec sa grand-mère Laura

La grand-mère d’Iván Alejo devient l’un des grands protagonistes de Cadix-Barça. Son petit-fils tentera de montrer son énorme qualité et de construire la queue à Carranza pour dédier le triomphe de son équipe, à laquelle il veut aider avec une bonne performance. Et si vous marquez la dédicace, ce sera également pour votre grand-mère Laura.

Iván Alejo est l’un des joueurs les plus talentueux de la première division. Après avoir traversé la carrière de l’Atlético, il est allé à Villarrreal, a joué pour Alcorcón et Eibar l’a signé. D’Ipurua, il a été signé par Getafe, qui l’a cédé à Malaga, il est retourné à Geta, qui après un prêt la saison dernière, Il a été transféré à Cadix, où il aspire à s’installer en Première Division, se démarquant comme un footballeur de grande qualité, classe et débordement..

Iván Alejo Peralta, dit Ivi lorsqu’il a quitté la carrière de l’Atlético, est né à Valladolid et a 25 ans. Milieu de trois frères et sœurs, son amour du football lui vient de son père Francisco, qui a joué en troisième division avec Unión Deportiva Toresana. Sa grand-mère Laura se bat contre Covid depuis dix jours. À 102 ans, la grand-mère Laura joue demain avec Cadix, avec son petit-fils Ivi, contre le Barça de Messi.

Iván Alejo célèbre son but contre Grenade ALVARO RIVERO (DIARIO AS)