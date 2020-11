COVID-19 :

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, présidera dimanche prochain la réunion du Comité consultatif sur les alertes de santé publique à fort impact pour analyser l’évolution de la pandémie de coronavirus et décider s’il faut “étendre, assouplir ou durcir” les restrictions activées à 00h00 le 10 novembre et qui sera en vigueur jusqu’à 00h00 le mardi 24.

Cela a été annoncé par le ministre de la Présidence, de l’Administration publique et de l’Intérieur, Elías Bendodo, lors de la conférence de presse après la réunion hebdomadaire du Conseil des gouverneurs, où il a averti que si la courbe des contagions, des admissions à l’hôpital et des admissions aux soins intensifs Il ne se réduit pas à “nous devrons continuer à prendre des mesures, tout ce qui sera nécessaire”.

Bendodo a assuré que l’objectif du gouvernement andalou avec ces mesures est qu’en décembre prochain, “si la courbe le permet, l’économie peut être rendue plus flexible et s’ouvrir un peu pour sauver la saison de Noël”, et a insisté sur le message de que “nous ne pouvons pas nous détendre une minute” parce que “nous risquons l’avenir de toute une génération”.

Moreno lui-même a prévenu ce mardi sur son compte Twitter que la “légère baisse” des données d’incidence du coronavirus Covid-19 dans la communauté autonome au cours des deux derniers jours “est encore insuffisante” et a défendu que “nous ne pouvons pas détendez-vous pas une seule minute.

L’Andalousie a décrété à partir de 00h00 le 10 et jusqu’au 23 novembre, la fermeture de toutes les activités non essentielles à partir de 18h00, prolongé le couvre-feu de 22h00 à 07h00 et confiné toutes les communes de la communauté, dont il n’est possible d’entrer et de sortir que de manière justifiée, en plus de maintenir en vigueur la clôture périphérique de la communauté.

La fermeture de toutes les activités non essentielles après 18 heures est plus exigeante dans la province de Grenade, où la grave incidence de la pandémie a obligé à décréter la fermeture complète de toutes les activités non essentielles avec la recommandation au public de “sortir seul pour ce qui est strictement nécessaire.