COVID-19 :

Diverses enquêtes scientifiques ont mis en garde contre la capacité de transmission du coronavirus par les aérosols. Les preuves sont de plus en plus claires et les experts soulignent donc la nécessité de prendre des mesures à cet égard. Un groupe de scientifiques et de citoyens s’est associé à cet objectif et a publié une lettre ouverte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lui demandant d’agir pour arrêter la propagation du virus dans l’air.

L’initiative s’appelle «Covid est aéroporté» et demande à l’OMS «de reconnaître les multiples preuves scientifiques que le SRAS-CoV-2 se propage par les aérosols». En outre, les auteurs du document demandent à l’agence des Nations Unies de << dNous élaborons des recommandations claires et concises afin que les gens puissent se protéger ».

La lettre fait référence à la position que l’OMS a maintenue au début de la crise, lorsqu’il a exclu que COVID-19 soit transmis par voie aérienne, et l’absence de lignes directrices à cet égard à l’heure actuelle, même si le point de vue de l’organisation dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus à ce sujet a déjà changé.

«Le manque de clarté et d’urgence de l’OMS concernant la transmission par aérosol a conduit les citoyens et les décideurs à supposer qu’aucune précaution supplémentaire n’est nécessaire. Nous savons que c’est faux. Nous savons qu’il ne suffit pas de se laver les mains, la distance physique et l’utilisation d’un masque “dit la lettre.

Actions requises

Les responsables de “ Covid est aéroporté ” demandent dans la lettre que l’OMS entreprenne les actions nécessaires dès que possible, ce qui ils se résument en cinq aspects:

1. Reconnaître que le virus se transmet par aérosols, à la fois à proximité et lors du partage de l’air dans une pièce.

2. Développer d’urgence, en concertation avec des experts multidisciplinaires, un guide pratique pour réduire la transmission du SRAS-CoV-2 dans l’air.

3. Mettre à jour les guides techniques sur les équipements de protection individuelle (EPI) à utiliser par les travailleurs à haut risque, en particulier dans les établissements de santé et les maisons de retraite.

4. Utilisez le Plateforme de l’OMS pour communiquer ces messages clairement et rapidement au public, aux gouvernements et aux agences de santé nationales et régionales afin qu’ils puissent agir immédiatement pour sauver des vies.

5. Exercice pression diplomatique sur les gouvernements et les autorités nationales qui n’intègrent pas de lignes directrices fondées sur la science dans leurs recommandations.