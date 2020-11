COVID-19 :

Du prochain 23 novembre Les passagers entrant en Espagne “ par voie aérienne ou maritime ” en provenance de pays à risque devront présenter un PCR négative réalisée 72 heures avant l’arrivée. Une mesure qui vient après la pression de certaines communautés comme Madrid, qui demande des contrôles plus stricts à Barajas depuis des mois. Pour clarifier cette nouvelle réglementation, le Journal officiel de l’État (BOE) a publié ce jeudi la résolution qui établit le liste officielle des pays et zones considérés à risque.

Parmi eux se trouvent 28 pays de l’Union européenne: Autriche, Belgique, Bulgarie, Allemagne, Tchéquie, Chypre, Croatie, Danemark (sauf les îles Féroé et Groenland), Slovénie, Estonie, France, Grèce (sauf les régions de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada et Sterea Ellada), Hongrie , Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège (à l’exception des régions Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag et Troms og Finnmark), Pays-Bas , Pologne, Portugal (à l’exception de la région autonome de l’île des Açores), Roumanie, Suède, Liechtenstein et Slovaquie.

Le test négatif sera également demandé aux voyageurs qui procèdent de 37 pays tiers en dehors du UE qui ont un incidence cumulée supérieure à 150 pour 100 000 habitants en 14 jours: Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, Aruba, Bahreïn, Belize, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Colombie, Costa Rica, Emirats Arabes Unis, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Géorgie, Gibraltar (Royaume-Uni), Guam, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldavie, Monaco, Monténégro, Palestine, Panama, Polynésie française (France), Porto Rico, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Martin, Serbie, Suisse, Tunisie et Ukraine.

Autres tests

La résolution publiée au BOE rappelle également que les protocoles mis en œuvre jusqu’à présent restent en vigueur, ce qui peut inclure “le mesure de température, une Contrôle documentaire et un contrôle visuel sur le statut du passager ».

De cette façon, tout passager arrivant en Espagne peut être contrôlé pour voir s’il a de la fièvre, en établissant comment limite de détection une température égale ou supérieure à 37,5 ºC. Ce test sera réalisé, comme auparavant, avec des thermomètres sans contact ou par des caméras thermiques. Concernant le contrôle documentaire, les voyageurs doivent remplir un Formulaire de contrôle sanitaire, qui peut être soumis avec le document original ou par voie électronique. Le document peut être complété par le code QR généré sur le web ‘www.spth.gob.es’ ou dans l’application ‘Espagne Travel Health-SpTH’ et il doit être présenté avant l’embarquement.

Pour ceux qui viennent d’un zone de risque Ce document doit être accompagné d’un Test de diagnostic d’infection active (PDIA), qui peut être demandée à tout moment. “La pièce justificative doit être le original, sera rédigé en espagnol et / ou en anglais et peut être soumis en format papier ou électronique. Le document contiendra au moins les informations suivantes: nom du voyageur, numéro de passeport ou pièce d’identité nationale ou lettre (qui doit coïncider avec celui utilisé dans le formulaire de contrôle sanitaire), date du test, identification et données de contact du centre qui effectue l’analyse, technique employé et résultat négatif du test »est détaillé dans le BOE.

Critères de détermination des zones à risque

Pour déterminer les pays auxquels appliquer la nouvelle mesure, le ministère de la Santé a suivi les Recommandation de l’UE 2020/1475 du 13 octobre, qui établit les critères de risque pour les pays de l’Union européenne et les partenaires de Schengen:

– vert– Si le taux cumulé de notification des cas COVID-19 au cours des quatorze derniers jours est moins de 25 et le taux positif pour le test COVID-19 est moins de 4%.

– Orange– Si le taux cumulé de notification des cas COVID-19 au cours des quatorze derniers jours est moins de 50 mais le taux de résultats positifs de la PCR est égal ou supérieur à 4%, ou si le taux de notification d’infection cumulé au cours des quatorze derniers jours varie de 25 à 150 mais le taux de résultats de test positifs est moins de 4%.

– rouge: si le taux cumulé de notification d’infection au cours des quatorze derniers jours est égal ou supérieur à 50 et le taux de résultats positifs aux tests de dépistage est 4% ou plus, ou si le taux cumulé de notification des cas au cours des quatorze derniers jours est supérieur à 150 pour 100 000 habitants.

– gris: Oui pas assez d’informations disponibles pour évaluer les critères pour les trois premiers cas, ou si le taux de test COVID-19 est de 300 ou moins pour 100 000 habitants.