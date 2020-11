COVID-19 :

Les vaccins sont destinés à provoquer une réponse immunitaire à un agent externe sans lui permettre de provoquer une maladie. Historiquement, des virus atténués ou inactivés ont été utilisés, mais les vaccins COVID-19 exclusifs de Pfizer et Moderna utilisent de l’ARN messager. de sorte que les cellules produisent des copies de la protéine S du SRAS-CoV-2 et celles-ci sont reconnues par le système immunitaire, empêchant l’entrée du pathogène lorsque nous sommes exposés à la contagion, comme l’explique El País.

Une fois les copies de la protéine S créées, les lymphocytes sont capables de tuer les cellules infectées ou de générer des anticorps contre elles. Ugur Sahin, le médecin fondateur de BioNTech, une société qui, avec Pfizer, a développé un médicament utilisant cette technologie, a déjà tenté de créer un vaccin contre le cancer en 2017 en utilisant ce système.

L’approbation de ces vaccins peut représenter une révolution dans le traitement d’autres maladies. Pour commencer, le fait de ne pas introduire d’agents externes est plus sûr, car il n’est pas possible pour les vaccins à base d’ARN de s’intégrer dans l’ADN, ce qui pourrait provoquer une certaine mutation. De plus, la production de vaccins utilisant l’ARN messager est moins chère.

Cependant, Étant un nouveau type de vaccin, certaines questions se posent, comme la durée de l’immunité. Un chercheur à l’hôpital Clínico de Barcelona, ​​Felipe García, assure que “S’ils protègent pendant deux ou trois ans, cela nous permettrait de contrôler la pandémie.” La durée de l’immunité sera l’une des dernières questions auxquelles il faudra répondre.

Qu’est-ce que l’ARN et d’où vient-il?

L’ARN est une molécule tellement ancienne qu’il existe des théories qui lui reprochent le début de la vie sur Terre il y a environ 3 milliards d’années. L’ARN permet à l’information génétique de l’ADN d’être transportée hors du noyau et, là, de produire des protéines. Alors que l’ADN stocke ces informations génétiques en utilisant une combinaison de quatre lettres (G, A, T et C), l’ARN transcrit ses informations en utilisant quatre autres lettres (G, A, C et U).

Il existe plusieurs types d’ARN: messager, qui est ce qui transporte l’information génétique à l’extérieur du noyau cellulaire; de transfert, qui permet l’assemblage de protéines; Oui ribosomal, qui fabrique les endroits où les protéines sont créées.

Dans le cas spécifique du SRAS-CoV-2, les ribosomes décodent l’ARN messager injecté dans les vaccins et créent des protéines qui simulent le pic viral, qui est une protéine spécifique en forme de pic capable d’introduire le virus dans les cellules. Une fois produit, le système immunitaire serait en mesure de créer une réponse contre eux et de s’en souvenir tant que le vaccin assure l’immunité.

Le problème dérivé de l’ARN est sa désintégration facile. Le corps possède des protéines qui ont pour tâche d’éliminer les ARN étrangers. Ceci explique la nécessité de maintenir ces médicaments à des températures minimales pour éviter que le vaccin ne perde son effet.

Préservation

La nécessité de conserver les vaccins à basse température pose un défi dans la distribution des produits. En fait, Moderna a veillé à ce que son vaccin soit capable de conserver son efficacité lorsqu’il est conservé pendant un mois au réfrigérateur. Pour sa part, Curevac, dont le vaccin, déjà acquis par l’Union européenne, est en dernière phase de test, a prolongé cette période à trois mois. Sahin, confronté à une inquiétude généralisée quant à la nécessité de maintenir le vaccin Pfizer à environ -80 degrés, a reconnu que BioNTech travaille pour que son vaccin puisse être conservé à température ambiante.